Відома актриса Олександра Яковлєва, яка веде боротьбу з онкологією, перестала виходити на зв'язок

Про це пише видання Телепрограма.

Як відомо, зірка фільму "Екіпаж" Олександра Яковлєва півроку тому повідомила, що їй діагностували онкологію.

Журналісти намагалися додзвонитися на три номери актриси, які раніше були доступні. Зараз же всі вони з якихось причин відключені й іншого зв'язку з хворою Олександрою Яковлевої немає.

Варто відзначити, що відома акторка останній раз спілкувалася з широкою публікою у вересні 2019 року. Тоді її запросили в студію програми «Доля людини», де головним героєм був режисер Олександр Мітта.

Перед камерами Олександра Яковлєва розповіла, як без проблем роздяглася заради відвертої сцени у фільмі.

«Я ніколи не говорила членам знімальної бригади, щоб вони відвернулися. Вважаю, що якщо погодилася зніматися оголеною, то не треба йти назад», — відверто зізналася актриса.

Саме фільм "Екіпаж" зробив Олександру Яковлєву популярною, після якого їй посипалися пропозиції про нові зйомки.

Раніше ми повідомляли про те, що в Росії жорстоко вбили зірку "Єралашу". У Волгограді в ході бійки між молодими людьми був убитий 16-річний підліток, який раніше знімався в популярному дитячому кіножурналу «Єралаш». Йому перерізали горло.

Постраждалого хлопця з ножовим пораненням шиї доставили в одну з лікарень міста, де від отриманої травми він помер. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про вбивство.

Страшний злочин, за інформацією російських ЗМІ, відбулася 29 січня у Дзержинському районі Волгограда. Знайомий загиблого підлітка повідомив, що той сучайно зачепив чоловіка плечем, після чого зав'язалася бійка.

Також відомо, що підозрюваний у вбивстві раніше вже був судимий.

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