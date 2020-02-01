Известная актриса Александра Яковлева, которая ведет борьбу с онкологией, перестала выходить на связь

Об этом пишет издание Телепрограмма.

Как известно, звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева полгода назад сообщила, что ей диагностировали онкологию.

Журналисты пытались дозвониться на три номера актрисы, которые ранее были доступны. Сейчас же все они по каким-то причинам отключены и другой связи с больной Александрой Яковлевой нет.

Стоит отметить, что известная актриса последний раз общалась с широкой публикой в сентябре 2019 года. Тогда ее пригласили в студию программы «Судьба человека», где главным героем был режиссер Александр Митта.

Перед камерами Александра Яковлева рассказала, как без проблем разделась ради откровенной сцены в фильме.

«Я никогда не говорила членам съемочной бригады, чтобы они отвернулись. Считаю, что если согласилась сниматься обнаженной, то не надо идти на попятную», — откровенно призналась актриса.

Именно фильм "Экипаж" сделал Александру Яковлеву популярной, после которого ей посыпались предложения о новых съемках.

Ранее мы сообщали о том, что в России жестоко убили звезду "Ералаша". В Волгограде в ходе драки между молодыми людьми был убит 16-летний подросток, который ранее снимался в популярном детском киножурнала «Ералаш». Ему перерезали горло.

Пострадавшего парня с ножевым ранением шеи доставили в одну из больниц города, где от полученой травмы он скончался. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Жуткое преступление, по информации российских СМИ, произошло 29 января в Дзержинском районе Волгограда. Знакомый погибшего подростка сообщил, что тот сучайно задел мужчину плечом, после чего завязалась драка.

Также известно, что подозреваемый в убийстве ранее уже был судим.

Напомним, внезапно скончалась легенда кино: «его фильмы помнят все».

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