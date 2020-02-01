Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Цього разу Віра здивувала серією кадрів з відпочинку. Сама артистка позувала в природному і милому вигляді, засвітивши лише чорний спортивний костюм. На кадрі видно, що співачка без макіяжу і будь-яких укладок. А сама вона збирається на прогулянку, що вона також зазначила в Instagram.

Варто також відзначити, що раніше під схожими знімками прихильники заявили, що Віра помітно постаріла і її зморшки стали набагато помітніше.

Також трохи пізніше в Сторі з'явилося не зовсім вдале фото з близьким товаришем, якого співачка вирішила привітати з днем народження. Варто також відзначити, що раніше під схожими знімками прихильники заявили, що Віра помітно постаріла і її зморшки стали набагато помітніше.

Не так давно зірка спантеличила заявою про «важливу подію у своєму житті». Шанувальники відразу ж припустили, що Віра знову вагітна і засипали пост в Instagram цілою купою коментарів. А ще через кілька днів, щоб дозволити фанатам в коментарях поворожити, що ж вона хоче їм повідомити, Віра зробила нову заяву. Виявилося, що співачка вагітна, а презентує своє "дітище" – власну лінійку косметичного бренду VERA.

Щоб підігріти інтерес до даної продукції власного виробництва в розділі Сторі Віра показала серію кадрів, зроблених під час її роботи, пов'язаної з безпосередньою розробкою косметичних засобів нової марки.

Не обійшлося й без курйозних випадків. Під час герметизації Віра увійшла в кімнату з чашкою кави і з-за сильного розпилювача повітря пролила більшу частину напою навколо, що можна помітити на запропонованих кадрах.

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