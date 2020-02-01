Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.
Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.
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По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою в спортивному костюмі, що складається з топа і лосин.
За словами зірки, вона на відпочинку милується не тільки пляжами і красивим пейзажем в цілому, але ще і займається в звичайному режимі. Настя зазначила, що активно тренується, щоб підтримувати свою нову фігуру у формі.
«Хочу з вами поділитися 3 порадами від NK, як закохатися в біг!🏃🏻♀️
✔️ Слухати своє тіло 🧘🏻
Воно саме вам підкаже, коли потрібно взяти паузу або зменшити темп. Бігайте в задоволення вранці зустрічаючи світанок, і завжди з хорошим настроєм!
✔️ Ставте цілі 🏆
По моєму особистому досвіду скажу, що допомагає щоденник з зазначеними в ньому результатами. Адже ніщо так сильно не мотивує, як персональні успіхи!
✔️ Комбінуйте заняття 🏋🏻♀️
Регулярно бігати – це корисно, але недостатньо. Силові тренування зміцнюють тіло й дають можливість відпочити бігових м'язів.
Я бігаю, і я щаслива ☀️ Побігли?», - написала мотивуючий пост зірка.
Зазначимо, Настя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою в квітчастій сукні світлого відтінку.
Головною родзинкою образу стало прикраса у волоссі і на лобі співачки, зроблена в незвичайному стилі. Користувачі не зрозуміли до якого стилю ставитися даний аксесуар, але деякі зазначили, що є в цьому щось індійське, не-то циганське, не-то мексиканське.
«Нами рухають бажання, які ведуть нас по життю, як навігатор. Потрібно лише знайти можливості їх реалізацій🥰 Слідуйте своїм мріям і нехай все бажане буде у вашому житті💫», – написала Анастасія.
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