Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм
Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.
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По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых. К примеру, в этот раз певица похвасталась фигурой в спортивном костюме, состоящем из топа и лосин.
По словам звезды, она на отдыхе любуется не только пляжами и красивым пейзажем в целом, но еще и занимается в обычном режиме. Настя отметила, что активно тренируется, чтобы поддерживать свою новую фигуру в форме.
«Хочу с вами поделиться 3 советами от NK, как влюбиться в бег!🏃🏻♀️
✔️ Слушать свое тело 🧘🏻
Оно само вам подскажет, когда нужно взять паузу или сбавить темп. Бегайте в удовольствие утром встречая рассветы и всегда с хорошим настроением!
✔️ Ставьте цели 🏆
По моему личному опыту скажу, что помогает дневник с отмеченными в нем результатами. Ведь ничто так сильно не мотивирует, как персональные успехи!
✔️ Комбинируйте занятия 🏋🏻♀️
Регулярно бегать – полезно, но недостаточно. Силовые тренировки укрепляют тело и дают возможность отдохнуть беговым мышцам.
Я бегаю, и я счастлива ☀️ Побежали?», - написала мотивирующий пост звезда.
Отметим, Настя вместе со своим супругом рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых. К примеру, в этот раз певица похвасталась фигурой в цветастом платье светлого оттенка.
Главной изюминкой образа стало украшение в волосах и на лбу певицы, сделанное в необычном стиле. Пользователи не поняли к какому стилю относиться данный аксессуар, но некоторые отметили, что есть в этом не-то индийское, не-то цыганское, не-то мексиканское.
«Нами движут желания, которые ведут нас по жизни, как навигатор. Нужно лишь найти возможности их реализаций🥰 Следуйте своим мечтам и пусть все желаемое будет в вашей жизни💫», – написала Анастасия.
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