Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

цього разу артистка показала струнку й підтягнуту фігуру на новому фото в Instagram. На ньому артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в пляжному чорному купальнику.

«Вираз обличчя жінки набагато важливіший за її одяг😬 #впрыжке #какойтыскучныйИнеСпортивный ))», – написала під новим постом Світлана.

Ось що відповіли користувачі:

«Красуня😍😍😍🤩🤩🤩🔥🔥🔥», «Вам без одягу 🔥🔥🔥», «Фігура просто 🔥», «100%🙌 Зовнішнє -це відображення нашого внутрішнього, і особливо обличчя, очі, багато говорять про людину.», «Красуня😍👍», «Будоражите мою кров🩸🥰🤯🤤», «Ти супер!🙂🙂🙂», «А яке тут вираз обличчя????По-моєму цитата не до місця», «Особа є дзеркалом душі і застигнутое зненацька виражає внутрішній стан і наповнення. І якщо особа артист може змінити під потрібну роль, то очі ніяк. Ходіть а окулярах не знімаючи. З ув. 🦉📜💐💃🚀».

Також Світлана здивувала шанувальників невеликим відео зі свого виступу, під час якого блиснула зірка фігурою в блискучому вбранні. Так, артистка виступала у сріблястому костюмі, виконуючи пісню "Куля-дура", на яку не так давно вийшов кліп.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Київ чекає! 💖💋💋💋», «Вся Україна вас дуже сильно любить і чекає з нетерпінням !!!!❤️❤️❤️», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я з перших нот вторю «Пошепки, гомоном, отрутою по венах...»», – пишуть користувачі.

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