Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

В этот раз артистка показала стройную и подтянутую фигуру на новом фото в Инстаграм. На нем артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в пляжном черном купальнике.

«Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды😬 #впрыжке #какойтыскучныйИнеСпортивный ))», – написала под новым постом Светлана.

Вот что ответили пользователи:

«Красотка😍😍😍🤩🤩🤩🔥🔥🔥», «Вам без одежды 🔥🔥🔥», «Фигура просто 🔥», «100%🙌 Внешнее -это отражение нашего внутреннего, и особенно лицо, глаза, много говорят о человеке.», «Красотка😍👍», «Будоражите мою кровь🩸🥰🤯🤤», «Ты супер!🙂🙂🙂», «А какое здесь выражение лица????По по-моему цитата не к месту», «Лицо является зеркалом души и застигнутое врасплох выражает внутреннее состояние и наполнение. И если лицо артист может изменить под нужную роль, то глаза никак. Ходите а очках не снимая. С ув. 🦉📜💐💃🚀».

Также Светлана удивила поклонников небольшим видео со своего выступления, во время которого звезда сверкнула фигурой в блестящем наряде. Так, артистка выступала в серебристом костюме, исполняя песню "Пуля-дура", на которую не так давно вышел клип.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Киев ждёт! 💖💋💋💋», «Вся Украина вас очень сильно любит и ждёт с нетерпением !!!!❤️❤️❤️», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я с первых нот вторю «Шепотом, ропотом, ядом по венам...»», – пишут пользователи.

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