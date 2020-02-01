Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, на якому постала в недбалому вигляді

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз Брежнєва розкрилася перед шанувальниками, показавши себе з незачесаним волоссям, в пуховику оверсайз і в спортивних штанях. Зимовий образ вона доповнила солцезащитными очками. Такий артистку не звикли бачити її шанувальники.

«Улюблені відтінки. Найважливіше в одязі для мене після кольору - зручність для поїздок, а в холодну пору року - щоб було тепло 🙈 функціональної, теплою та ще й стильного одягу не багато. Але в Києві і в Пітері я знайшла. Ps: це не сірий!!», – наголосила вона.

За її словами, вона зібралася в поїздку, але куди саме, красуня змовчала. Також вона зазначила, що одягнена в оливковий і кольору слонової кістки.

Її фолловери почали активно обговорювати її образ в коментарях.

«Нічого незвичайного. Спокійно і функціонально, не більше», «дівчина з Джеймс Бонда», «Сіре?))) Віра, не може бути, не вірю)», «Не можу передати всіх емоцій від вашого стилю, це стильно, круто і молодіжно», «Вірочка, Ви моя краса!!! Так і знала, що сьогодні буде пост!!!», «А ще напевно головне, зручність, що Вас в такому прикиді на вулиці так просто відразу і не впізнати», «А як же чорний?», «Черевики», «50 відтінків сірого», «Зараз вгадаю, фото точно не з Пітера. Окуляри все видають😂», «Клас, снігова королева», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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