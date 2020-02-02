Шанувальники розгледіли округлі форми відомої гумористи Кравець на свіжих фото, зірка підтвердила, що вагітна

На днях резідентка Comedy Club 35-річна Марина Кравець вела корпоратив разом з колегою Михайлом Башкатовым. Саме фото на її сторінці і видали секрет Кравець.

Незважаючи на те, що артистка вбралася у вільне плаття, приховати своє становище не вдалося. Судячи з усього, первісток з'явиться на світ найближчим часом.

Кравець не стала спростовувати вагітність, але зазначила, що поки не готова приймати поздоровлення з цього питання. «Зарано говорити про це», — сказала вона.

Батьком дитини є чоловік зірки — Аркадій Водахов, з яким у артистки зав'язалися стосунки ще в студентські роки. Пара одружилася в 2013 році, проживши перед цим шість років разом.

Марина не любить публічно розповідати про особисте життя. Тим не менш, вона не раз відзначала, що чоловік у всьому підтримує її і зовсім не ревнує до колег.

«Я в Comedy Club з початку 2010 року. У чоловічому колективі я і на Comedy Radio. З деякими резидентами ми знайомі ще з 2007-го, коли я жила в Санкт-Петербурзі. Мій чоловік теж знає всіх досить давно, тому в цьому плані у нас все спокійно», — ділилася раніше Кравець.

Пара багато років працює поруч. Чоловік гумористи є членом авторського складу комедійного телешоу.

Як відомо, Кравець почала свою кар'єру з участі у команді КВН «ЯРМА». Пізніше вона кілька разів з'являлася разом з учасниками «Збірній МФЮА» і «Факультету журналістики». А вісім років тому Марина стала постійним резидентом Comedy Club.

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