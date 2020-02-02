2 лютого 2015 року в аварії загинув український музикант Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін). Українці вшановують пам'ять артиста, цитуючи його пісні та інтерв'ю.

У цьому році виповнюється п'ять років з моменту загибелі Кузьми Скрябіна, передає Politeka.net. Скрябін був популярним українським виконавцем, телеведучим і громадським активістом. Особливо, в останні роки свого життя.

Як відомо, Скрябін підтримував Майдан, Революцію гідності. Він допомагав українським військовим. Його дружина Світлана продовжила справу чоловіка, заснувавши фонд його імені. При цьому, Кузьма скептично ставився до концертів на фронті.

«Хлопцям з передової «до одного місця», хто перед ними виступає. Ніякі виступи бойовий дух не піднімають, коли вони не знали чим воювати, проти кого і при цьому їх "здавали", - зазначав Скрябін.

Під час протестів Кузьма казав: «Я за Майдан, але якщо люди піднімаються самі. А щоб самі вони встали, потрібно бути готовим до того, що ніхто тобі не купить автобус».

Про сім'ю Скрябін говорив так: «Мій будинок — єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей».

Перед смертю Кузьма часто в досить різкій формі висловлювався на політичні теми.

«Політики - люди з іншої планети, вони вигадують закони для нас, щоб, як стадо, тримати в якомусь периметрі»,

«Я в свої 46 років розумію, що нейтральним бути не можна. Після місяців війни виходить, що є два паралельних світи: в одному йде війна, а в іншому - вона не йде. Причому на території однієї країни», - говорив артист.

За словами Кузьми, війна – це біда для всієї країни, її не можна обмежити якоюсь однією територією. Музикант не розумів, як люди можуть продовжувати спокійно жити в такій ситуації.

Нагадаємо, що дочка Кузьми запалила в компанії розкішних дівчат, кадри облетіли мережу: "таке буває раз у житті".

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