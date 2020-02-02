2 февраля 2015 года в аварии погиб украинский музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин). Украинцы чтят память артиста, цитируя его песни и интервью.

В этом году исполняется пять лет с момента гибели Кузьмы Скрябина, передает Politeka.net. Скрябин был популярным украинским исполнителем, телеведущим и общественным активистом. Особенно, в последние годы своей жизни.

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Как известно, Скрябин поддерживал Майдан, Революцию достоинства. Он помогал украинским военным. Его жена Светлана продолжила дело мужа, основав фонд его имени. При этом, Кузьма скептически относился к концертам на фронте.

«Ребятам с передовой «до одного места», кто перед ними выступает. Никакие выступления боевой дух не поднимают, когда они не знали чем воевать, против кого и при этом их "сдавали", - отмечал Скрябин.

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Во время протестов Кузьма говорил: «Я за Майдан, но если люди поднимаются сами. А чтобы сами они встали, нужно быть готовым к тому, что никто тебе не купит автобус».

О семье Скрябин говорил так: «Мой дом — единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам самых близких мне людей».

Кузьменко Андрей ( Скрябин )

Перед смертью Кузьма часто в довольно резкой форме высказывался на политические темы.

«Политики - люди с иной планеты, они законы придумывают для нас, чтобы, как стадо, держать в каком-то периметре»,

«Я в свои 46 лет понимаю, что нейтральным быть нельзя. После месяцев войны получается, что есть два параллельных мира: в одном идет война, а в другом - она ​​не идет. Причем на территории одной страны», - говорил артист.

По словам Кузьмы, война – это беда для всей страны, ее нельзя ограничить какой-то одной территорией. Музыкант не понимал, как люди могут продолжать спокойно жить в такой ситуации.

Напомним, что дочь Кузьмы зажгла в компании роскошных девиц, кадры облетели сеть: "такое бывает раз в жизни".

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