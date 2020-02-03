Скандальний телеведучий поділився подробицями з особистого життя

Володимир Остапчук дав інтерв'ю Катерині Осадчій в рамках програми «Світське життя», пише Politeka.net. Телеведучий не очікував, що його розлучення матиме такий резонанс. Не чекав він і що його колишня дружина Олена буде виносити їх розрив на публіку. Остапчук спробував переконати Катерину Осадчу, що він не пішов з родини до іншої жінки, а його розлучення не пов'язане зі зрадами.

Шоумен заявив, що вони з дружиною останнім часом часто сварилися.

«Ми почали сваритися і стали робити це на очах наших дітей», - почав розмову артист.

За його словами, причини для сварок були пов'язані з роботою, а не зі зрадами, іншими жінками чи чоловіками. Він зазначив, що вони з Оленою поставили крапку у відносинах спільно. Для чоловіка стали шоком слова про те, що його двоє дітей залишилися без грошей. Він запевняє, що чесно поділив майно: залишив сім'ї житло, машину і 30 тисяч доларів. Крім цього, він залишив дружині ще 225 тисяч гривень на 5 місяців. Ці гроші він залишив на витрати, пов'язані з дітьми.

Нагадаємо, що дружина Володимира Остапчука Олена Войченко після нетривалого мовчання дала інтерв'ю, в якому розповіла, що вони з чоловіком розлучилися через його зради. Жінка зізналася, що Остапчук зовсім не допомагав їй з дітьми і прямим текстом говорив їй, що «ще не нагулявся». За словами Войченко, вона регулярно ловила чоловіка на інтрижках, а останнім часом у нього з'явилася фаворитка, до якої він і пішов. Крім цього, жінка запевнила, що Остапчук не допомагає їй фінансово і їй нема чим платити за школу.

Нагадаємо, що раніше екс-дружина Остапчука вивалила всю брудну білизну про розлучення, шоумен не стримався: "Я не хотів...".

Politeka повідомляла, що Остапчук після скандалу з розлученням пішов у всі тяжкі: "парубоцькі правила".

Також Politeka писала, що зірка "Танців з зірками" добила Остапчука після скандалу з екс-дружиною: "людина-г*вно".