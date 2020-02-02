Російський телеведучий Максим Галкін зняв пародію на Мері Поппінс

Жартівливе відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На відео комік і пародист злегка підстрибуючи біжить по освітленій темній алеї з парасолькою. На відеоролик Галкін наклав музику з фільму про Мері Поппінс.

«Сама досконалість», - підписав відео комік.

Фоловери артиста оцінили пародію, зазначивши, що вийшло дуже смішно.

«Жартівник», «Мері Поппінс вже не та», «Ой, Максим, я не можу..з вами точно не засумуєш», «Невгамовний», «Оце він приколіст!! Обожнюю просто», «Макс ти просто космос!!», «Ви куди Максим Попенс», «Мері Галкін», - жартують шанувальники коміка разом з ним.

Але знайшлися й ті, хто розкритикував Галкіна за його часом легковажну поведінку.

«Боже коли ти спустишся на цю планету?) під чим ти вічно?)», - написав один з користувачів мережі.

Відзначимо, що Максим Галкін зараз гастролює за кордоном, паралельно подорожуючи. У нього проходять концерти в Австралії. Тим часом його дружина Алла Пугачова залишилася вдома з дітьми. У коментарях до постів Галкіна вона іноді посміюється над ним, даючи йому поради.

Додамо, що в проміжках між концертами Галкін відвідує пам'ятки Австралії. Він вже побував у парку з кенгуру, де пограв з тваринами. Також він намагався сфотографуватися біля красивої гори, яку омивала річка, але під час позування його мало не намочило водою. Артист так злякався, що закричав, коли вода підступила ззаду. Прихильники і родичі зірки в коментарях до відео, яке він опублікував після інциденту, відзначили, що крик Галкіна схожий на крик ворони або чайки.

Нагадаємо, що Максим Галкін опублікував відео з відпочинку без дружини, Пугачова не стрималася: «Обережніше, турист..».

Politeka повідомляла, що розкритий таємний зв'язок між чоловіком Пугачової і Ганною Семенович: "Ви і Галкін самі...".

Також Politeka писала, що Максим Галкін показав, з ким проводить час на відпочинку без Пугачової: «Бідолаха...».