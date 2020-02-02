Зірка "95 Кварталу" Ірина Сопонару показала, де побувала і свою струнку фігуру, заодно, засвітила

Як відомо, комік зараз знаходиться в США і показує в соцмережах, як їй там відпочивається, пише Рoliteka.net.

На одному з останніх фото, Ірина позує в коротеньких шортах біля знаменитої кіно-студії "Universal Pictures". На актрисі, яка позувала біля лого компанії, були також чорний топ і босоніжки на низькому ходу.

Ірина на фото трохи нахилилася вперед і дивиться в сторону, її світле волосся розпущене, кадр вийшов атмосферним і дуже яскравим. Навколо знаменитого "фонтанчика" роїться маса людей - місце дуже популярне серед туристів, на вулиці стоїть, традиційна для LA, сонячна погода.

Шанувальникам дуже сподобався новий знімок зірки "Жіночого кварталу", вони пишуть про природну красу артистки, а також про красу місць, які вона вирішила відвідати. Крім того, шанувальники відзначили "скромність" і "стиль" комедійної актриси.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару позувала в пальто, яке розстібає, демонструючи вбрання для інтимних ігор.

«Ця історія про те, як я намагалася бути сексі, але ..... не вийшло. На мені білизна…», - йдеться у повідомленні під відео.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Чому все в instagram викладають себе півголою? Це що тренд», «ось це вогонь», «шикарна лапочка», «вогонь!», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару постала у всій красі на паркінгу і в сміливому вбранні.

На фото, артистка позувала в щільному подовженому светрі під пояс і ботфортах. Волосся актриса розпустила і в камеру дивитися не стала. Можливо, кадр вийшов випадково.

Зоряна комік такої своєю публікацією дуже порадувала своїх фоловерів, ті пишуть, що стиль і простота артиски не можуть не радувати.

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