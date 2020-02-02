Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка шоу "Танці з зірками", показала новий прозорий чорний наряд
На фото Катерина позує в чорному шикарній сукні, місцями прозорому, розставивши руки в різні сторони. Кухар позувала в балетках, яких стала на носочки. В цей раз балерина зібрала волосся в хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Кухар в цей раз вирішила відповісти на питання: "чи Були у Вас ситуації, після яких опускаються руки?".
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"Таких ситуацій було багато в житті. Ніколи не давалося легко те, що мені найбільше хотілося. Але я завжди знаходила в собі сили підводитися і йти далі", - написала Катерина під фото.
Раніше ми повідомляли, що відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала цікаве фото в незвичному образі.
На фото Кухар позує в сукні з відкритими плечима. При цьому однією рукою тримається за голову. Образ Катерина доповнила короною з гілок і яскравим макіяжем. Фото вийшло дуже цікавим.
Фанати не змогли оцінити фотографію, як і написати коментарі. Все тому, що знімок був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.
Повідомлялося, що чоловік української балерини Катерини Кухар Олександр Стоянов публічно зізнався в коханні своїй дружині.
Прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов привітав Катерину Кухар з Днем народження великим постом на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, сьогодні учасниця проекту «Танці з зірками» святкувала своє 38-річчя. Її чоловік в честь цього свята розповів, як любить дружину і що цінує в ній найбільше.
За його словами, він з кожним днем все більше любить артистку, і обожнює її за те, ким стає поруч з нею.
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