Відома українська співачка Анна Седокова показала новий образ з довгими кісками

На фото Ганна позує в дивній різнобарвною накидці, джинсах і черевиках. При цьому Седокова зробила собі кілька маленьких кісок і одну велику. На фото співачка сіла. В цей раз знімок був зроблений на підземній парковці. На тлі можна побачити кілька автомобілів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як ви думаєте, від чого потрібно відмовитися в неділю?

Сьогодні, в неділю, коли ми залишилися з Гектором і Аліною одні, ми провели дивовижний, теплий день #FamilyFirst. Безумовно, було складно, але ми так підтримували один одного. І я подумала, як же часто наші телефони і робота отруюють життя з близькими людьми", - написала Анна.

Фанати встигли поставити понад 13 тисяч лайків. Також вони написали безліч коментарів, в яких хвалили зовнішність співачки і новий образ.

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом.

цього разу артистка представила перші кадри зі свого нового кліпу. При цьому сама співачка не стала коментувати нову роботу, лише додала кілька додаткових роликів і засвітилася у відвертому вигляді.

В основній стрічці Instagram співачка показала промо-кадри з чоловіком, який інтимно стосувався її трохи нижче спини і різко розвернув собі. На завершення ролика видно напис "скоро", відзначаючи тим самим майбутню прем'єру кліпу "Ігристе, дитинко".

Повідомлялося, що Седокова показала самі інтимні кадри в ліжку з молодим коханцем.

На фото Седокова позує практично без одягу, видно тільки бретельку від топіка або бюстгальтера. Вона легка трохи зверху на Яніса, який лежить поруч роздягнений. Парочка цілується. Фото вийшло досить романтичним і зворушливим, а також трохи розпусною.

Нагадаємо, Седокова потрапила в скандал прямо на матчі коханця

А ще Politeka повідомляла, що Сєдокова виявилася в ліжку з іншою жінкою, кадри здивували мережа

Також Politeka писала, що Седокова повернулася задом і показав, чим спокусила молодого красеня



