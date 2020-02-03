Українські і не тільки зірки крім професійних успіхів ще сміливо можуть похвалитися особистими – у багатьох з них ростуть прекрасні діти

Так старші доньки Маші Єфросиніної, Олени Кравець, Олі Полякової, Віри Брежнєвої – ростуть справжніми красунями, а внучка легендарної Софії Ротару – і зовсім перетворилася з симпатичного підлітка в ефектну молоду леді.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомих артистів і джерела, які знаходяться у відкритому доступі з фото.

Маша Єфросиніна і Нана Хромаєва

Телеведуча Маша Єфросиніна дуже любить публікації особистого і «робочого» плану в соцмережах – Нана – навпаки, не дуже та й взагалі – публічності, схоже, що уникає. За словами самої Маші в одному з інтерв'ю, Нана вже змирилася з тим, що її мама така і не проти, коли вона потрапляє в кадр. Дівчинка і зірка ТБ дуже схожі зовні, але тут можна предметно посперечатися: Нана також дуже схожа на свого батька, бізнесмена Тимура Хромаєва.

Олена і Маша Кравець

Дочка зірки «Кварталу 95» Олени Кравець Маша – копія її відома мати. Дівчина пробувала себе в модельному бізнесі, вона часто подорожує, а також знімалася в кліпах українських виконавців.

Оля і Маша Полякови

Юна Марійка виглядає дещо старше своїх майже 15 років (виповниться у березні) і ось де очевидна подібність матері й дочки, як то кажуть, на обличчя. Мало того, що Оля і Маша дуже зовні схожі, вони ще й дуже схожі один на одного в манері поведінки – яскраві фото з відпочинку, студійні зйомки у відвертих вбраннях, подорожі, участь в телешоу, Маша також спробувала свої сили на кастингу популярного серіалу «Школа», а Оля - стала зіркою "Свінгерів".

Віра Брежнєва і Соня Кіперман

В даному випадку також схожість очевидна. Віра і її дочка від першого чоловіка Соня схожі, як дві краплі води. Схоже, в сім'ї Віри – сильний жіночий ген – її сестри і вона сама практично копія матері і всі прекрасні, як на підбір.

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко – живе в США, працює моделлю і з просто підлітка перетворилася на справжню юну красуню – з Софією Михайлівною їх об'єднує схожість благородних профілів, глибокий погляд, хороший зріст і особлива стримана манера подачі себе на публіці.

Нагадаємо і про те, що нещодавно дівчина постала в спортивному облягаючому костюмі з відкритим животом. Щоб не замерзнути, дівчина накинула червоний короткий пуховик, чим зробила яскравий акцент в своєму образі.

«Стретчинг перед боксом цим ранком», – вона підписала знімки, натякаючи про свої плани на суботній ранок.

Зазначимо, що на фото дівчина виглядає максимально природно, адже для фотосесії вона не користувалася макіяжем і навіть не укладала волосся. Можна допустити, що ці знімки вийшли випадковими, по дорозі на тренування.

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