У третьому ефірі прослуховувань на проекті «Голос країни-10» було дуже жарко. Чим же запам'ятався випуск, читайте далі

Варто відзначити, що сезон вже ознаменувався тим, що в ньому беруть участь багато іноземців, пише Politeka.net. Зоряним ренерам: Тіні Кароль, Дану Балану, Монатіку, Потапу і Насті Каменських - доводиться несолодко в боротьбі за найкращі голоси.

Першим учасником третього ефіру став 16-річний Віталій Окс зі Львова. Хлопець з трьох років почав серйозно займатися музикою і тому серед однолітків став "білою вороною", піддаючись буллингу. На проект він прийшов надихнути людей, яких принижували. У підсумку хлопець вибрав команду Тіни Кароль.

Дан Балан став тренером Євгена Анішко, який у 2000-х співав у групі "Чотири Королі". Зараз чоловік дублює кіно і мультфільми і викладає вокал в Інституті музики імені Глієра.

Тіна Кароль згадала чоловіка, сказавши, що вчилася разом з ним і ходила до нього в гості у гуртожитку.

"Не розпалюйся гнівом на мене, Дан!", - фліртуючи, сказала співачка.

З Китаю в Україну прибув Сюй ЧуаньЮн, щоб повчитися вокалу. Хлопець є студентом Київського Інституту музики імені Глієра. Юн вчив українську мову, щоб потрапити в проект. Китаєць заспівав пісню «Океану Ельзи» «Не твоя війна».

Після того, як судді розгорнули крісла, Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль: "Я в захваті від тебе!", - сказав він.

У підсумку Юн вибрав команду Дана Балана.

Монатіка вибрав Руслан Опанасенко з Києва який працює в дитячому театрі. Він виконав пісню Земфіри «Искала».

Індіра Едильбаева приїхала з Алмати (Казахстан). Вона заспівала «Мелодію» групи THE HARDKISS і розвернула всі тренерські крісла. У підсумку дівчина вибрала команду Дана Балана.

В команду Потапа потрапила професійна модель Катерина Степура. Вона заспівала «Don't kill my vibes».

Анна Боршовська змусила розвернутися Монатіка, Потапа і Настю Каменських.

Дівчина розповіла, що працює в караоке, Настя вийшла і вони заспівали «Обіцяю». У підсумку Анна обрала команду Каменських.

Екосексуал Владислав Семенов виконав пісню «Dancing on my own», в результаті повернувши крісла Дана Балана, Тіни Кароль і Монатіка.

Дан Балан не зрозумів, що значить "сексуальність" хлопця і позицію учасника. На думку тренера, Семенов кидається словами. Через цей конфлікт, артист відкликав свій голос.

У підсумку хлопець потрапив до Монатіка.

Нагадаємо про скандал на Голосі країни: фаворитка Дана Балана в кроці від вигнання, «проникла в…»

Politeka повідомляла, чим запам'ятався ефір "Голос країни-10": одкровення Кароль з Баланом і не тільки, яскраві кадри

Також Politeka писала, що Дан Балан відверто розповів про своїх колишніх: не показуйте цього Тіні Кароль.