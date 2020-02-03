У третьому ефірі прослуховувань на проекті «Голос країни-10» було дуже жарко. Чим же запам'ятався випуск, читайте далі
Варто відзначити, що сезон вже ознаменувався тим, що в ньому беруть участь багато іноземців, пише Politeka.net. Зоряним ренерам: Тіні Кароль, Дану Балану, Монатіку, Потапу і Насті Каменських - доводиться несолодко в боротьбі за найкращі голоси.
Першим учасником третього ефіру став 16-річний Віталій Окс зі Львова. Хлопець з трьох років почав серйозно займатися музикою і тому серед однолітків став "білою вороною", піддаючись буллингу. На проект він прийшов надихнути людей, яких принижували. У підсумку хлопець вибрав команду Тіни Кароль.
Дан Балан став тренером Євгена Анішко, який у 2000-х співав у групі "Чотири Королі". Зараз чоловік дублює кіно і мультфільми і викладає вокал в Інституті музики імені Глієра.
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Тіна Кароль згадала чоловіка, сказавши, що вчилася разом з ним і ходила до нього в гості у гуртожитку.
"Не розпалюйся гнівом на мене, Дан!", - фліртуючи, сказала співачка.
З Китаю в Україну прибув Сюй ЧуаньЮн, щоб повчитися вокалу. Хлопець є студентом Київського Інституту музики імені Глієра. Юн вчив українську мову, щоб потрапити в проект. Китаєць заспівав пісню «Океану Ельзи» «Не твоя війна».
Після того, як судді розгорнули крісла, Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль: "Я в захваті від тебе!", - сказав він.
У підсумку Юн вибрав команду Дана Балана.
Монатіка вибрав Руслан Опанасенко з Києва який працює в дитячому театрі. Він виконав пісню Земфіри «Искала».
Індіра Едильбаева приїхала з Алмати (Казахстан). Вона заспівала «Мелодію» групи THE HARDKISS і розвернула всі тренерські крісла. У підсумку дівчина вибрала команду Дана Балана.
В команду Потапа потрапила професійна модель Катерина Степура. Вона заспівала «Don't kill my vibes».
Анна Боршовська змусила розвернутися Монатіка, Потапа і Настю Каменських.
Дівчина розповіла, що працює в караоке, Настя вийшла і вони заспівали «Обіцяю». У підсумку Анна обрала команду Каменських.
Екосексуал Владислав Семенов виконав пісню «Dancing on my own», в результаті повернувши крісла Дана Балана, Тіни Кароль і Монатіка.
Дан Балан не зрозумів, що значить "сексуальність" хлопця і позицію учасника. На думку тренера, Семенов кидається словами. Через цей конфлікт, артист відкликав свій голос.
У підсумку хлопець потрапив до Монатіка.
Нагадаємо про скандал на Голосі країни: фаворитка Дана Балана в кроці від вигнання, «проникла в…»
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