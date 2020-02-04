Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, розповіла про відпочинок, який підходить до кінця
Модель опублікувала яскраві знімки з Мальдів на сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
На фото красуня позує в чорній напівпрозорій туніці з білим принтом. Вбрання з глибоким декольте ідеально підкреслило талію Алли та її розкішні форми. Її образ завершували солом'яний капелюшок і модні окуляри.
Дівчина позувала на сходах, витягнувши стрункі довгі ніжки. Позаду неї виднілися місце для відпочинку і залані дерева.
Пості дочка Добкіна розповіла, що готується до від'їзду, хоча і не хочеться залишати Мальдіви.
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"Завтра додому..я б деяких людей перевезла б сюди..і ще місяць тут була 😁🐒 прихопила ще кілька тунік... і все..життя вдалося 😂💋 ⠀ Однозначно моє улюблене місце🖤 а хто де любить відпочивати? Ми обговорювали днями, що з Мальдівами мало що зрівняється🤷🏼♀️ хтось знає ще такі ж місця релаксу і краси?😊", - написала Алла.
За дві години пост зібрав майже 1000 лайків і трохи коментарів.
"Прочекай Андаманські острови, там дуже барвисто🌴😍🔥", "Маврикій 👌", "На Журавлівці 👍🏻", "Мальдіви найкрасивіші😍🙌🏻", "Алло , як Завжди － Чудова ！👏💞💞", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Алла позувала в білому купальнику з глибокими вирізами з боків і на спині. Алла сіла в пісок біля красивої зелені. На ній також надіта кепка зі знаком Лос-Анджелеса і окуляри.
В кадр потрапила інтимна деталь. На ребрах дівчини зроблене татуювання у вигляді надпису.
Фолловери Добкіної похвалили дівчину, зазначивши, що виглядає вона чудово.
Нагадаємо, Алла Добкіна похвалилася розкішною фігурою - тонкою талією, пишними грудьми і стрункими ніжками.
Алла позувала в купальнику бежевого кольору, піднявши руки догори. Дівчина накинула на себе сорочку. Її образ завершували браслети, ланцюжок з хрестиком, модні окуляри і капелюшок.
Дочка Добкіна зробила губи качечкою, піднявши підборіддя.
За 50 хвилин пост зірки зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів.
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