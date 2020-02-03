Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

По завершенню відпочинку зірка повернулася додому, в Київ і почала активно тренуватися і хвалитися кадрами, зробленими в додатку "Тік-Ток". Так, в цей раз українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі нові кадри.

Останнім часом зірка постійно викладає ролики з програми "Тік-Ток", експортуючи їх в Instagram і підігріваючи інтерес до своїх нових пісень. Для цього зірка не тільки залишає різні посилання в постах в якості реклами, але ще й сама змінює імідж один за іншим, щоб на представлену міні-рекламу було цікаво дивитися.

наприклад, цього разу артистка позувала в одній білизні і поетапно показувала, як одягається для прогулянки в вільний від роботи день.

Відзначимо, до этогоНастя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою в квітчастій сукні світлого відтінку.

Головною родзинкою образу стало прикраса у волоссі і на лобі співачки, зроблена в незвичайному стилі. Користувачі не зрозуміли до якого стилю ставитися даний аксесуар, але деякі зазначили, що є в цьому щось індійське, не-то циганське, не-то мексиканське.

«Нами рухають бажання, які ведуть нас по життю, як навігатор. Потрібно лише знайти можливості їх реалізацій🥰 Слідуйте своїм мріям і нехай все бажане буде у вашому житті💫», – написала Анастасія.

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