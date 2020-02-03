Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха звезда вернулась домой, в Киев и принялась активно тренироваться и хвастаться кадрами, сделанными в приложении "Тик-Ток". Так, в этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети новые кадры.

В последнее время звезда постоянно выкладывает ролики из приложения "Тик-Ток", экспортируя их в Инстаграм и подогревая интерес к своим новым песням. Для этого звезда не только оставляет различные ссылки в постах в качестве рекламы, но еще и сама меняет имидж один за другим, чтобы на представленную мини-рекламу было интересно смотреть.

К примеру, в этот раз артистка позировала в одном белье и поэтапно показывала, как одевается для прогулки в свободный от работы день.

Отметим, до этогоНастя вместе со своим супругом рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых. К примеру, в этот раз певица похвасталась фигурой в цветастом платье светлого оттенка.

Главной изюминкой образа стало украшение в волосах и на лбу певицы, сделанное в необычном стиле. Пользователи не поняли к какому стилю относиться данный аксессуар, но некоторые отметили, что есть в этом не-то индийское, не-то цыганское, не-то мексиканское.

«Нами движут желания, которые ведут нас по жизни, как навигатор. Нужно лишь найти возможности их реализаций🥰 Следуйте своим мечтам и пусть все желаемое будет в вашей жизни💫», – написала Анастасия.

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