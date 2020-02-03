На одному зі знімків пара виглядає дуже щасливою

Співачка українського походження Віра Брежнєва святкує своє 38-річчя

На офіційній сторінці бренду чоловіка співачки Костянтина Меладзе з'явилося привітання від всієї родини Meladze Music, пише Рoliteka.net.

На фото Костянтин Меладзе тримає за руку дружину. Пара позує на вулиці.

Віра вибрала для прогулянки біле плаття на тонких бретелях з вирізом на спині і глибоким декольте. Наряд виділив красиві вигини тіла співачки.

Зірка обернулася до фотографа і широко посміхнулася. На обличчі Віри ніби зовсім немає макіяжу.

Меладзе позував у чорній сорочці і брюках з кишенями.

Знімок видався дуже сонячним і життєрадісним.

В пості йдеться, що Віра Брежнєва - не тільки співачка, але і амбасадор багатьох світових брендів, посол доброї волі і власниця фірми косметики під маркою "VERA!". Автори публікації побажали зірці успіхів і залишатися такою ж щасливою.

"З днем народження, Віра! З любов'ю, сім'я Meladze Music🥰", - повідомляється в кінці.

За чотири години пост зібрав понад 18 тисяч лайків та багато коментарів. Більшість користувачів мережі приєдналася до привітанням і написали багато побажань.

"Щастя і здоров'я❤️❤️❤️", "Вітаю моя улюблена Віра Брежнєва ❤️❤️🇹🇯🇹🇯🇹🇯бажаю Вам щастя", "З днем народження!!!!🌺❤️", "З днем народження! Залишайтеся такою ж яскравою! Сонячною і завзятою! Озаряйте світ ! надихайте нас на життя своїми піснями! Любимо вас! Здоров'я вам! 🎉🌹🌹🌹🌹🌹🥳♥️", "З днем народження!!!❤️", "По-кавказьки стримано і тепло 👌😍 який молодець,...", "З днем народження💜💜💜", "Завжди залишайся такою життєрадісною і відкритою до людей. ❤️", "Вірочка диво улюблене❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва - родом з Кам'янського (Дніпропетровська область). Нещодавно зірка зізналася, що веде успішний бізнес в Росії. Так, Віра похвалилася своєю маркою косметики в Санкт-Петербурзі.

Також зірка бере участь у багатьох проектах, записує пісні та знімає кліпи в Росії. Крім того, Віра отримує ролі в кіно.

А зараз стала членом журі в російському танцювальному проекті «DANCE РЕВОЛЮЦІЯ».

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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