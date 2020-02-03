Зірка Наталя Ветлицька через багато років повернулася в російський шоу-бізнес

Як передає Politeka.net, про це співачка написала в своєму Instagram ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наталія Ветлицька відверто зізналася своїх шанувальникам, що тріумфальне повернення на сцену далося їй нелегко.

Як відомо, першим майданчиком для улюблениці 90-х став концерт, присвячений 50-річчю Дмитра Малікова, на якому Наталія Ветлицька виконала старий хіт «Душа».

«Було зовсім не просто, якщо сказати м'яко…. По суті це, як з нуля все побудувати, але тільки вже в нових незнайомих умовах», — розповіла Ветлицька в Instagram.

Зірка 90-их також заявила, що сильно стомлена і, єдине, що їй може допомогти – це гаряча ванна. При цьому Наталія Ветлицька не забула подякувати своїх шанувальників за моральну підтримку і оплески після повернення на велику сцену.

"Так само хочу подякувати всіх Світлячків, присутніх тут і колишніх вчора на концерті, за добрі слова, оплески і моральну підтримку, ви теж надали мені неоціненну допомогу. Окреме спасибі симпатичному незнайомцю за вчорашній дивовижний букет чорних калл", - підкреслила співачка.

Підсумовуючи, Наталя Ветлицька нагадала російським журналістам, що на сцені вона не з'являлася не 25 років, а 13. Більш того, в Іспанії вона переїхала лише в 2013 році, а не в 2005, як раніше писали росЗМІ.

Раніше ми розповідали про те, що Наталя Ветлицька приголомшила визнанням про дітей. Артистка зізналася, що довго боялася завести дитину, більше того, навіть не хотіла.

За словами співачки, материнство не зробило її щасливою, так як тепер вона постійно відчуває тривогу.

Зазначимо, у артистки підростає 15-річна дочка Уляна, яку вона народила в 40 років. Зірка народжувала у Франції, а потім переїхала разом з малятком в Іспанії - в містечко Установи, де рідко бувають туристи. Співачка розповіла, що змушена була виїхати за кордон через слабке здоров'я доньки. До речі, хто батько дитини, зірка приховує.

Також ми розповідали, що Наталя Ветлицька тріумфально повернулася в шоу-бізнес. Співачка вирішила виступити на концерті, який був присвячений 50-річчю її колишнього коханого Дмитра Малікова.

Як відомо, в кінці 80-х Наталія Ветлицька і Дмитро Маліков зустрічалися близько трьох років.

Співак був закоханий в діву і навіть присвятив їй пісню «Душа». Батько Малікова вітряну блондинку не дуже брав. Та й сама Наталія, будучи на піку популярності, як кажуть, любила запалити.

На концерті Наталія Ветлицька заспівала пісню "Душа" і зізналася Дмитру Малікову у своїх почуттях, але співак був стриманий в емоціях.

Нагадаємо, співачка Ветлицька приголомшила визнанням про дочки.

Як Politeka повідомляла, що 49-річний Маліков заявив про ще одну дитину: «вже давно дідусь».

Також Politeka писала, Ветлицька через майже 30 років вийшла на сцену і приголомшила визнанням.