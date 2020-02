View this post on Instagram

Ну что, как говорят «с почином!». Не могу сказать, что после 13-ти лет медитации было легко войти в рабочий процесс. Было совсем не просто, если сказать мягко .... по сути это , как с нуля всё построить, но только уже в новых незнакомых условиях. Но не смотря на все трудности, благодаря огромной поддержке и помощи многих хороших людей, я всё же это осилила. Безмерная благодарность всем моим друзьям и соратникам!!!Без вас это было бы не возможно 🙏🏻❤️. Так же хочу поблагодарить всех Светлячков, присутствующих здесь и бывших вчера на концерте, за добрые слова, аплодисменты и моральную поддержку, вы тоже оказали мне неоценимую помощь 🙏🏻❤️! Отдельное спасибо симпатичному незнакомцу за вчерашний удивительный букет чёрных калл ( cd пока не успела прослушать, но обязательно сделаю это позже). ps: А слабо информированным деятелям желтых страниц хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006, а не 25 дет назад, и в Испанию я поехала в 2013, а не 15 лет назад. Изучайте математику! Всем хорошего дня! Обнимаю! ❤️❤️❤️👩🏻‍🎤