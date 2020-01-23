Російську співачку Наташу Корольову розкритикували в мережі за спробу похвалитися піснями, які їй написав колишній чоловік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка запитує у своїх шанувальників, яка їм найбільше подобається пісня з її творчості в 90-х. Однак ті поспішили нагадати їй, кому насправді має належати справжня слава.

«А от не стало поруч Миколаєва, і пісень немає, Наташа», «А чому на твоїх піснях. На піснях Ігоря Ніколаєва!!!! Але тобі з ним пощастило. У твоєму виконанні. Але пісні не твої, а Ігоря», «Наташа, привіт! Дуже люблю всі Ваші пісні, які для Вас писав Ігор Ніколаєв, але моя найулюбленіша це "Сині лебеді"! А в новій обробці взагалі супер стала», «Так, якщо що, пісні Миколаєва», - пишуть вони.

До цього російська співачка з українським корінням Наташа Корольова пококетничала на камеру, привітавши фанатів з Хрещенням.

Зірка російської естради і дружина відомого танцюриста Тарзана Наталя Корольова вирішила розмістити знімок, який демонструє всю її красу.

Крім того, артистка таким способом привітала своїх прихильників з релігійним святом-Хрещенням, яке православні відзначають 19 янвая.

На фото співачка Наташа Корольова відображена в прозоро-блакитний воді. Вона схилилася над красивим білою квіткою. Для цього вона створила відповідний образ. Артистка вибрала просте біле плаття, а також сережки-кільця прикрашені перлинами. Яскравим акцентом знімка є червоний манікюр співачки і легкий нюдовый макіяж

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