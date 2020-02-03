Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, вирішила поділитися одкровенням з російською пресою

Так, співачка прокоментувала свою позицію щодо України, пише Рoliteka

"Я була, є і буду громадянкою України. Україна - моя батьківщина, яка зараз хворіє. Батьківщину часто порівнюють з матір'ю. Скажіть, хіба можна кинути хвору матір? Можна тільки молитися про швидке її одужання", - заявила вона.

Також співачка пояснила, чому не бачить перешкод виступати в Росії у той час, як на Сході України від рук російських окупантів гинуть українські воїни.

"Як можна артистові вказувати, де йому виступати? Чому моїх друзів тепер називають ворогами? У мене в голові це не вкладається. Я ніколи не ділила людей за національною ознакою і ніколи цього робити не буду, для мене немає "своїх" і "чужих" глядачів. Всі люди брати. Тим більше росіяни і українці, дружні, братерські народи споконвіку. Зараз нас хтось хоче посварити, але їм це не вдасться. Люди розумніші, ніж здається політикам, вони все одно спілкуються, все одно люблять один одного. Пройде час, і ми знову будемо разом", - сказала Кароліна.

Раніше ми писали, що співачка Ані Лорак розповіла в інтерв'ю про своє ставлення до України.

Співачка, народна артистка України Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Росії, дала інтерв'ю журналісту Єгору Хрустальову. У ньому вона описала свої почуття до України та українців.

«Як може бути просто, коли в твоїй країні відбувається таке? Це моя біль. Я вважаю, що кожен українець сьогодні відчуває просто потрясіння від того, який рівень життя, який курс країни. Все інше. Просто це не наші теми, тому що я не політик, я – артист», – каже вона.

За її словами, Лорак є народною улюбленицею близько 20 років і ставши народною артисткою після Євробачення в 2008 році.

Нагадаємо, Лорак осоромилася прямо під час концерту в Росії.

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