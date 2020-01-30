Известная украинская певица Ани Лорак, которая давно уже живет и строит карьеру в России, выбросила в сеть новое фото

На снимке Каролина позирует напротив зеркала в лифте и делает селфи. Лорак в этот раз надела куртку, светлые штаны или джинсы и толстовку с капюшоном. Образ она дополнила черными очками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре Лорак позирует в аналогичной одежде и желает всем доброго утра. По сравнению с последним кадром, она еще надела шапку. Каролина позвала всех своих фанатов на концерты, которые уже вскоре будут.

Ранее мы сообщали, что уураинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила похудевшую фигуру. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в спортивном наряде с новой стрижкой.

Аевица удивила кадром, сделанным на прогулке в калифорнийском городе Беверли Хиллз, где снимали одноименный любимый сериал 90-х. Отметим, ранее Лорак уже хвасталась фото из Лос-Анджелеса. При этом, отдыхает она там не одна, а с молодым любовником Егором Глебом.

Сообщалось, что украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на жесткую критику из-за новой песни.

Ее певица записала с артистом лейбла Black Star, который также является братом певицы TAYANNA Миша Марвин.

Трек появился на YouTube-канале "Первое Музыкальное". Также исполнители прокомментировали новую работу на личных страницах в Instagram.

"Нужно вовремя уходить с плохого фильма, увольняться с нелюбимой работы и заканчивать отношения, у которых нет будущего", – написал Миша Марвин.

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