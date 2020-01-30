Известная украинская певица Ани Лорак, которая давно уже живет и строит карьеру в России, выбросила в сеть новое фото
На снимке Каролина позирует напротив зеркала в лифте и делает селфи. Лорак в этот раз надела куртку, светлые штаны или джинсы и толстовку с капюшоном. Образ она дополнила черными очками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором кадре Лорак позирует в аналогичной одежде и желает всем доброго утра. По сравнению с последним кадром, она еще надела шапку. Каролина позвала всех своих фанатов на концерты, которые уже вскоре будут.
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Сообщалось, что украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на жесткую критику из-за новой песни.
Ее певица записала с артистом лейбла Black Star, который также является братом певицы TAYANNA Миша Марвин.
Трек появился на YouTube-канале "Первое Музыкальное". Также исполнители прокомментировали новую работу на личных страницах в Instagram.
"Нужно вовремя уходить с плохого фильма, увольняться с нелюбимой работы и заканчивать отношения, у которых нет будущего", – написал Миша Марвин.
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