Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, решила поделиться откровением с российской прессой

Так, певица прокомментировала свою позицию относительно Украины, пишет Рoliteka

"Я была, есть и буду гражданкой Украины. Украина - моя родина, которая сейчас болеет. Родину часто сравнивают с матерью. Скажите, разве можно бросить больную мать? Можно только молиться о скорейшем ее выздоровлении", - заявила она.

Также певица объяснила, почему не видит преград выступать в России в то время, как на Востоке Украины от рук российских оккупантов гибнут украинские воины.

"Как можно артисту указывать, где ему выступать? Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей. Все люди братья. Тем более русские и украинцы, дружеские, братские народы испокон веков. Сейчас нас кто-то хочет поссорить, но им это не удастся. Люди умнее, чем кажется политикам, они все равно общаются, все равно любят друг друга. Пройдет время, и мы снова будем вместе", - сказала Каролина.

Ранее мы писали, что певица Ани Лорак рассказала в интервью о своем отношении к Украине.

Певица, народная артистка Украины, Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, дала интервью журналисту Егору Хрусталёву. В нем она описала свои чувства к Украине и украинцах.

«Как может быть просто, когда в твоей стране происходит такое? Это моя боль. Я считаю, что каждый украинец сегодня испытывает просто потрясение от того, какой уровень жизни, какой курс страны. Все остальное. Просто это не наши темы, потому что я не политик, я – артист», – говорит она.

По ее словам, Лорак является народной любимицей около 20 лет и став народной артисткой после Евровидения в 2008 году.

Напомним, Лорак опозорилась прямо во время концерта в России.

А еще Politeka писала, что исхудавшая Лорак напугала внешним видом в новом дерзком образе.

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак напугала россиян видом после очередной пластики.