Представляти Росію на Євробаченні-2020 може співак з України

Серед головних претендентів на участь у європейському пісенному конкурсі від Росії виявився зірка шоу «Голос» з України Олександр Панайотов. Уродженець Запоріжжя вже пробував пробитися на Євробачення в 2017 році, проте тоді російське журі віддало перевагу Юлії Самойловій. Про участь Панайотова в конкурсі також говорили в 2019 році, проте тоді все обмежилося розмовами.

Зараз європейські країни вже починають визначатися з учасниками для цього року. Відповідні дискусії ведуться і в Росії. Там артиста обирає спеціальна комісія, причому робить це в закритому від громадськості режимі. Місцеві ЗМІ стверджують, що українець Панайотов знову опинився серед потенційних претендентів.

Його головними суперниками називають Поліну Гагаріну і співачку ZIVERT, виконавця ДИМАШ і групу LITTLE BIG.

Про можливу участь Панайотова в Євробаченні висловився відомий композитор Ігор Крутой, який назвав українця гідним представником для Росії.

«Перший канал" прийняв рішення по Панайотову <...> Відсотків на дев'яносто, я думаю», - розповів він російським журналістам, при цьому не вдаючись у подробиці.

Втім, сам співак і його представники поки нічого не говорили на цю тему. Очікується, що остаточне рішення у Росії візьмуть вже в цьому місяці.

Олександр Панайотов вперше спробував потрапити на сцену в Росії в 2002 році в якості учасника проекту «Стань зіркою». Роком пізніше він брав участь у конкурсі «Народний артист», однак ці проекти не принесли йому справжньої популярності. Артист зміг по-справжньому заявити про себе лише в 2016 році, потрапивши на 5-й сезон шоу «Голос», де він виступав під заступництвом Григорія Лепса.

Зазначимо, що букмекери вже активно приймають ставки на можливих переможців Євробачення-2020. Судячи з опублікованої на сайті конкурсу статистики, нинішнім фаворитом є Італія. Її шанси на перемогу оцінюються 8%.

На другому місці розташувалася Росія з 7% ймовірності перемоги її учасника. Відзначимо, що в попередній версії рейтингу РФ займала першу сходинку. Третє, четверте і п'яте місце приділяти між собою країни Північної Європи - Данія, Швеція та Норвегія.

Нагадаємо, Євробачення 2020: Росію позбавили шансів на перемогу, ситуація різко змінилася.

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