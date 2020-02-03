Представлять Россию на Евровидении-2020 может певец из Украины

Среди главных претендентов на участие в европейском песенном конкурсе от России оказался звезда шоу «Голос» из Украины Александр Панайотов. Уроженец Запорожья уже пробовал пробиться на Евровидение в 2017 году, однако тогда российское жюри отдало предпочтение Юлии Самойловой. Об участии Панайотова в конкурсе также говорили в 2019 году, однако тогда все ограничилось разговорами.

Сейчас европейские страны уже начинают определяться с участниками для этого года. Соответствующие дискуссии ведутся и в России. Там артиста выбирает специальная комиссия, причем делает это в закрытом от общественности режиме. Местные СМИ утверждают, что украинец Панайотов снова оказался среди потенциальных претендентов.

Его главными соперниками называют Полину Гагарину и певицу ZIVERT, исполнителя ДИМАШ и группу LITTLE BIG.

О возможном участии Панайотова в Евровидении высказался известный композитор Игорь Крутой, который назвал украинца достойным представителем для России.

«Первый канал" принял решение по Панайотову <...> Процентов на девяносто, я думаю», - рассказал он российским журналистам, при этом не вдаваясь в подробности.

Впрочем, сам певец и его представители пока ничего не говорили на эту тему. Ожидается, что окончательное решение в России примут уже в этом месяце.

Александр Панайотов впервые попытался попасть на сцену в России в 2002 году в качестве участника проекта «Стань звездой». Годом позже он участвовал в конкурсе «Народный артист», однако эти проекты не принесли ему настоящей известности. Артист смог по-настоящему заявить о себе лишь в 2016 году, попав на 5-й сезон шоу «Голос», где он выступал под покровительством Григория Лепса.

Отметим, что букмекеры уже активно принимают ставки на возможных победителей Евровидения-2020. Судя опубликованной на сайте конкурса статистике, нынешним фаворитом является Италия. Ее шансы на победу оцениваются 8%.

На втором месте расположилась Россия с 7% вероятности победы ее участника. Отметим, что в предыдущей версии рейтинга РФ занимала первую строчку. Третье, четвертое и пятое место делять между собой страны Северной Европы - Дания, Швеция и Норвегия.

Напомним, Евровидение 2020: Россию лишили шансов на победу, ситуация резко изменилась.

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