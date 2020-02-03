Стало відомо про заигбель легендарного українця, якого знали і любили всі

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в повідомленні голови Національної спілки кінематографістів Сергія Тримбача.

«Пішов з життя режисер-аніматор Олег Педан. Про смерть Олега після важкої й досить короткотривалої, на жаль, хвороби повідомили його найближчі колеги. Він прожив рівно 60 років, помер у свій день народження», - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, українець помер при досить загадкових обставинах.

«Навіть пішов Олег загадково. 02.02.2020 р. в 22 години 20 хв., в день народження, рівно 60 років. Я завжди захоплювалася його фантазією і майстерністю. Мені було дуже комфортно і цікаво з ним спілкуватися і працювати. Це непоправна втрата. Я вдячна всім за допомогу. Була надія, але все так швидко відбулося. Сумно, дуже», - підкреслила колега Педана Ірина.

Нагадаємо також, раніше в аеропорту Чикаго раптово помер американський виконавець Juice Wrld.

Як повідомляють ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня, у чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер.

За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейпи і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

Як повідомляла Politeka, Жанна Фріске подала голос з того світу.

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