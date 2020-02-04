Артистка показала кадри, на яких вона грайливо позує на камеру

Популярна співачка Віра Брежнєва 3 лютого відсвяткувала свій 38 день народження - до нагоди, артистка показала в мережі, як її вітали друзі та партнери по бізнесу

На нових опублікованих знаменитістю кадрах, вона постала перед шанувальниками у світлій довгій сукні легкої тканинної текстури, яка злегка просвічувала. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторіз виконавиці.

Так на кадрах відомий ювелірний бренд показав одну, ймовірно, зі своїх рекламних кампаній з Вірою в головній ролі. На кадрах видно, як довгонога екс-ВІА Гра ефектно крокує кімнатою, а також ніжиться на диванчику в прикрасах і такому, що привертає увагу вбранні. Компанія привітала таким нагадуванням про спільну роботу з днем народження, а Віра поділилася цим у сторіз.

Крім того, на своїй сторінці у вищезгаданій соцмережі компанія опублікувала окремий пост присвячений Вірі і також в підписі привітала артистку з 38-річчям. На фото Брежнєва красується в тіарі і блискучому, у всіх значеннях цього слова, вбранні. Шанувальники співачки зазначають, що вона приголомшливої краси жінка і її обранцеві Кості Меладзе - дуже з такою красунею пощастило.

Раніше ми писали про те, що Костянтин Меладзе зворушливо привітав дружину з днем народження.

На сторінці Meladze Music було написано, що Віра не тільки співачка, але і амбасадор багатьох світових брендів, посол доброї волі.

Також в Instagram було розміщено фото, на якому Віра обрала білуе сукню на тонких бретелях з вирізом на спині і глибоким декольте.

Зірка обернулася до фотографа і широко посміхнулася. На обличчі Віри ніби зовсім немає макіяжу. При цьому вона тримала чоловіка, який стоїть попереду, за руку.

Нагадаємо, Брежнєва в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

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