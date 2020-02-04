48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, донька артистки Алли Пугачової, нещодавно зламала ногу і мріє про якнайшвидші виступи на сцені

Як передає Politeka.net, зірка поділилася новими фото в своєму мікроблозі в Instagram, де вона з'явилася на сцені. В даний час співачка перебуває з родиною в Майамі, де з нею сталося нещастя. Крістіна зламала щиколотку і змушена ходити в гіпсі. Також вона скасувала всі лютневі концерти. Але судячи з цього посту, Орбакайте не сумує і сподівається на швидке одужання.

На фото Крістіна постала вельми в пікантному вбранні. На ній короткі чорні шорти з широким поясом і блуза такого ж кольору з рукавами з напівпрозорої тканини. Вона тримає в руці мікрофон і щасливо посміхається.

"Скоро буду на сцені! 🩰🎤", - підписала фото артистка.

Шанувальників підкорили стрункі ніжки співачки. Коментуючі вишикувалися в чергу, щоб побажати Крістіні здоров'я і розхвалити її фігуру. Деякі зазначили, що вона схожа на свою матір Аллу Пугачову. А деяким Орбакайте здалася схожою на американську знаменитість Дженніфер Лопес.

"слів не знайдено!!!!!👍👍🤪"

"Красуня.Ттфу на вас.😊😍Фігура шик!"

"Дуже схожа на свою маму Аллу Борисівну. Вона такою ж була колись у свої молоді роки. Все повторюється.....мамина дочка!!! СУПЕР!!!!👍🤗"

"Які ногииии🔥🔥🔥🔥😍"

"Ах! Які ніжки!!!!🔥"

"ЦЕ ХРИСТИНА ??? Я ПОДУМАВ ДЖ. ЛОПЕС 🙌🔥👏😍"

"Кріс ну як же так? мила? Будьте акуратніше будь ласка ❤️"

Раніше ми повідомляли, Орбакайте показала в мережі новий засіб пересування - враховуючи зламану ногу. Артистка зізналася, що на милицях їй боляче і незручно ходити, тому вона знайшла собі дещо краще. Крістіна прокотилася на самокаті, поклавши хвору ногу на сідушку, а здоровою відштовхуючись.

"Я спробувала ходити на милицях... це дуже повільно, боляче, незручно... А що робити? І знайшла ось таку заміну, дуже зручне. Тепер я пересуваюся швидко і з позитивом, мені подобається такий гаджет!", - говорить на відео Крістіна, вихваляючись дитячим самокатом.

Нагадаємо, що дочка Пугачової Орбакайте скаженіла на каруселі біля Кремля: "От чому нас не пустили на Червону площу..."

Також Politeka писала, що Пугачова б схвалила: Орбакайте в "ошийнику" вразила видом в компанії легенди естради