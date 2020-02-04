Голлівудський актор Бред Пітт відзначився незвичайною витівкою на церемонії вручення премій BAFTA

Сам актор не зміг бути присутнім у Лондоні 2 лютого, коли Британська академія кіно вручала зіркам заслужені нагороди, але зумів відзначитися і стати ньюсмейкером події.

Як відомо, Бред став лауреатом премії в номінації «Краща чоловіча роль другого плану» за роль у фільмі Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді..». Отримувати нагороду він довірив своїй колезі по фільму Марго Роббі. Дівчина, вийшовши за нагородою, зачитала лист Пітта, який він передав.

Крім подяки Пітт вирішив пожартувати над британцями і їх виходом з ЄС, провівши паралель зі своїм тривалим процесом розлучення з актрисою Анджеліною Джолі.

«Привіт, Британія. Я чув, що тепер ти самотня — ласкаво просимо в клуб розлучених. Бажаю успіху з угодою про розлучення», - зазначив актор.

Наостанок він вирішив пожартувати і над королівською родиною, заявивши, що назве статуетку Гаррі, тому що вона, як і принц Гаррі, відправиться в США. Марго Роббі, яка читала листа, зазначила: «Його слова — не мої».

Всі камери в момент жарту миттєво направили на присутніх на церемонії принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Пара розсміялася, але посмішка принца була більше схожа на гримасу. По всій видимості, йому не дуже приємні жарти про його брата, він досі хворобливо переживає подію в королівській родині. Зазначимо, що користувачі мережі розкритикували Пітта за такий недоречний жарт.

Додамо, що принц Вільям з дружиною вже четвертий раз відвідують церемонію BAFTA. При цьому Вільям з 2010 року є президентом Британської кіноакадемії.

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