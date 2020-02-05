Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла,опублікувала фото зі своїм сином
Кольоровий знімок був зроблений під час відпочинку на Мальдівах, пише Politeka.net. Модель постала у яскравому купальнику біло-жовто-рожевого кольорів. Плавки були на високій талії. Купальник ідеально підкреслив принади зірки: великі груди, пружні сідниці і тонку талію.
Струнка красуня взяла свого малюка на руки і підняла над головою. Алла дивилася на дитину і разом вони посміхалися.
А на другому фото дівчина притиснула дитину до грудей.
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При цьому волосся Алли розпущене, а завершили її образ окуляри.
Фото було зроблено на березі.
В пості Алла розповіла, що хлопчикові дуже сподобалося відпочивати на Мальдівах. Дівчина зізналася, що взялда у відпустку багато речей та взуття, однак у підсумку весь цей час хлопчик провів босоніж і в шортах.
"З харчуванням тут було теж без проблем. Через те, що він привчений їсти те, що і я..то нам було більш менш)) фрукти, овочі і риба 👌🏼 звичайно тут під'їдав він панкейкі на сніданок і сир, булочки🤷🏼♀️ ну і я теж 😂😂😋", - зазначила Алла Добкіна.
В кінці зірка розповіла, що дитині було комфортно.
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"Марік навіть засмаг..хоча я його мазала захистом))) в загальному..добре біля океану. Сподіваюся він щось запам'ятає😊❤️ ну а якщо не запам'ятав..то прилетимо ще в цьому році..закріпити результат 🤞🏼😂", - розповіла Алла.
За дві години пост дочки Добкіна зібрав понад 2000 лайків і трохи коментарів.
"Гарні😍❤️малюк не їсть м'ясо?", "Мої красиві 😍😍😍😍", "Всім би так жити,і на мальдівах два рази на рік відпочивати", "Так виглядає Щастя ！ Щасливого Повернення Додому ！🙏🙏🙏💞", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, нещодавно Алла Добкіна позувала у чорній напівпрозорої туніці з білим принтом.
Вбрання з глибоким декольте ідеально підкреслило талію Алли та її розкішні форми. Образ моделі завершували солом'яний капелюшок і модні окуляри.
В пості дочка Добкіна розповіла, що готується до від'їзду, хоча і не хочеться залишати Мальдіви.
Раніше ми писали, що Алла постала у відкритому купальнику, який ідеально підкреслив її форми і показав тонку талію.
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