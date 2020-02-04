Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва показала, як підтримує своє тіло в чудовій фізичній формі

Кохана Валерія Меладзе на новому опублікованому нею відео приймала відверті пози в облягаючому "вбранні". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Джанабаєвої.

Так на новому опублікованому відео "руденька" екс-ВІА Гра з'явилася в лосинах, і спортивному топі - Джанабаєва у спортивному вбранні, з зібраними волоссям і з далекого ракурсу показала, як володіє своїм тілом.

На гумових канатах, артистка "виверталася" як завгодно і взагалі показала, на думку багатьох її фанів, "чудеса гнучкості", не всі, щоправда, поділяють таку оптимістичну думку - були й такі серед фоловерів артистки, які вирішили, що Альбіна не гнучка взагалі.

Артистка кілька разів зігнулася на канатах, таким чином, що окреслила своїм тілом умовне коло:

"Не сидимо на місці, і навіть не стоїмо", - підписала співачка свою нову публікацію.

Раніше екс-ВІА Гра красувалася в блискучій сукні в підлогу, а її напарниця в подібного виду комбінезоні. Наряд Альбіни був відмінний глибоким V-подібним декольте.

Волосся артистка підібрала у високий хвіст, співала зі всією пристрастю, а також написала під відео про те, що ніколи не пізно почати любити себе і вчитися цьому - ніколи, також, пізно.

Шанувальникам артистки дуже ролик сподобався, на відео артистки співали в оточенні шоу-балету та виступ нагадував ті, які зазвичай показують на "голубих вогниках" або подібного формату новорічних тематичних концертах.

Фолловери пишуть, що Альбіна прекрасно виглядає і ще дасть фору багатьом молодим, щоправда, не всі так вважають, знайшлися серед фанів в мережі і такі, які ясно висловили співачці, що та помітно постаріла.

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