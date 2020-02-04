Екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер поділилася фотографією зі зйомок

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Артистка підписала його «Bonjour», натякаючи на французький стиль зйомок. На фотографії Мейхер з'явилася в чорному бюст'є і золотистій кофті. Кофточку вона розстебнула показавши відвертий виріз. На знімок потрапив край нижньої білизни артистки.

Шанувальники оцінили новий знімок Мейхер, зазначивши, що 37-річна співачка не втрачає форму. Проте додали, що жінка виглядає втомленою.

«Серйозна жінка», «Сісі перші заходять», «Глибокий смуток всередині..», "Надюха-вогонь, Мамзель", "Потужна", «Розкішна», «Да вже роки, роки», «Такі втомлені очі», «Надюша! Яка ж ти красива. Плюс до всього Ти просто розумниця сама чудесна і приваблива дівчина на землі я всією душею люблю тебе», - пишуть фоловери.

Трохи пізніше Надія запостила ще один знімок, на якому вона стоїть у довгій ажурній квітчастій спідниці і блузці. На фото вона широко посміхається і виглядає вже не такою сумною. Шанувальникам ця фотографія сподобалася навіть більше, ніж попередня.

«Хочу і буду», - підписала знімок артистка.

«Незвично бачити вас не в міні», «Обожнюю тебе!», «Вогняна брюнетка», «Божественна!», «Надія, а я хочу вас бачити в кіно! Кінематограф - це ваше. Прям чекаю з нетерпінням нових ролей і нових фільмів з вашою участю», - відзначають шанувальники.

Надія Мейхер – українська співачка і телеведуча. Крім цього Мейхер актриса, поетеса і дизайнер. Мейхер грала у новорічних мюзиклах, а в 2016 році відкрила бутік одягу. Крім цього жінка випустила збірку власних віршів.

Нагадаємо, що безсоромна Мейхер скинула халат і показала, чим її нагородила природа: «Які розкішні…».

А ще Politeka писала, що спокуслива Мейхер ефектно вигнулась і показала зайве: «Ось це краса…».

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