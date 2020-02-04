Відома українська співачка Ірина Білик показала короткий ролик зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим

На кадрах Білик позує в жовтій шапці, з-під якої видно довгі білі волосся. Ірина застосувала фільтр, який розтягнув посмішку і збільшив очі. Він співпав і на чоловіка. Виглядати вони стали досить забавно і видно, що парі весело. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"А ось і свято! Чоловік приїхав! Чим радуєте своїх улюблених?", - написала Ірина під роликом.

"Класно", "А що за фільтр", "Позитивненькие, круто", "Чекаємо вас в Ізраїлі", "Хаха. Мені подобається ваші відео у такому форматі", "Ви найкращі", "Клас".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Ірина Білик показала себе в новому образі на тлі двох брюнеток.

На фото Ірина позує в чорному кашкеті, піджаку, чоботях і колготках. Волосся Білик вирішила залишити розпущеним і вони досить цікаво виглядали з-під кашкета. Поруч зі співачкою по боках розташувалися дві брюнетки, які пританцьовували разом з артисткою. Вони були в лосинах і рухали п'ятою точкою на камеру.

Фанати не змогли оцінити кадри або написати коментарі. Вони були опубліковані в сторіс, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що відома українська співачка Ірина Білик вирішила поговорити про любов і показала нове ніжне фото.

На знімку Ірина позує крупним планом у рожевому светрі та розпущеним волоссям. Білик склала руки разом і взялася за горло светри. Співачка відвела погляд трохи вбік від камери, прибав кадру особливої загадковості.

"Любов - це божий дар або покарання?", - написала Ірина під знімком.

Фанати встигли поставити за кілька годин п'ять тисяч лайків. Користувачі активно почали обговорювати задану тему співачкою і хвалися її зовнішність.



