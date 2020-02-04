Известная украинская певица Ирина Билык показала короткий ролик со своим мужем Асланом Ахмадовым

На кадрах Билык позирует в желтой шапке, из-под которой видны длинные белые волосы. Ирина применила фильтр, который растянул улыбку и увеличил глаза. Он наложился и на супруга. Выглядеть они стали довольно забавно и видно, что паре весело. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"А вот и праздник! Муж приехал! Чем радуете своих любимых?", - написала Ирина под роликом.

"Классно", "А что за фильтр", "Позитивненькие, круто", "Ждем вас в Израиле", "Хаха. Мне нравится ваши видео в таком формате", "Вы лучшие", "Класс".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Ирина Билык показала себя в новом образе на фоне двух брюнеток.

На фото Ирина позирует в черной фуражке, пиджаке, сапогах и колготках. Волосы Билык решила оставить распущенными и они довольно интересно смотрелись из-под фуражки. Рядом с певицей по бокам расположились две брюнетки, которые пританцовывали вместе с артисткой. Они были в лосинах и двигали пятой точкой на камеру.

Фанаты не смогли оценить кадры или написать комментарии. Они были опубликованы в сторис, где такая функция отсутствует.

Сообщалось, что известная украинская певица Ирина Билык решила поговорить о любви и показала новое нежное фото.

На снимке Ирина позирует крупным планом в розовом свитере и распущенными волосами. Билык сложила руки вместе и взялась за горло свитера. Певица отвела взгляд немного вбок от камеры, прибав кадру особой загадочности.

"Любовь - это божий дар или наказание?", - написала Ирина под снимком.

Фанаты успели поставить за несколько часов пять тысяч лайков. Пользователи активно начали обсуждать заданную тему певицей и хвались ее внешность.



