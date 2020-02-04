Популярна українська провідна Леся Нікітюк вразила сміливим нарядом на голе тіло

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Все для того, щоб зробити фотку в iTunes. Щоб розмістити пісню, iTunes мені сказав – Леся, давай фотку. Я запропонувала взяти з ним паспорта, але вони сказали «щось новіше…», - зазначила вона.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Никитюк позує в одному піджаку, який вирішила приміряти на голе тіло, і штанях. Дівчина ефектно позує в дзеркалі, знімаючи все це на телефон.

Однак шанувальники Никитюк були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадри дівчина викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку.

Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Після артистка здивувала знімком, заявивши тим самим, що повернулася додому, в Київ з сонячних Еміратів, і поділилася новою пікантною фотографією. І поки Леся радує кадрами з дому, на фан-акаунтах зірки активно згадують її кращі кадри з відпустки. Одним з таких, на думку користувачів, став знімок, який зірка виставила вночі в розділі Сторі.

Особливу увагу шанувальників привернув кадр в неонової обробці. В якому Леся постала не в звичному образі яскравої блондинки, а з салатовими волоссям. У фан-акаунті Леся можна також помітити питання: "Який колір зірці йде більше?".

Під постом фанати почали міркувати, з яким відтінком Леся б виглядала привабливіше.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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