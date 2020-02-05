Серце актора не витримало на 54-му році життя

Зірка російський серіалів Дмитро Бульба пішов з життя у віці 53 років

Як передає Politeka.net, відповідну інформацію вже підтвердила прес-служба театру "Майстерня" в Санкт-Петербурзі.

Точна причина смерті російського актора Дмитра Бульби поки не повідомлялася.

Про час і місце похорону зірки російських серіалів повідомлять пізніше.

«Після інституту на Дмитра чекали робота в ТЮЗі імені Брянцева і зйомки в кіно. Але справжня слава прийшла після прем'єри «Злочини і покарання» — легендарного спектаклю Григорія Козлова, в якому Бульба зіграв Свідригайлова. Високий, інфернальний і «сомнамбулічний», він як ніхто інший підходив на цю роль», — діляться спогадами колеги Дмитра Бульби.

Як відомо, Дмитро Бульба став відомий після ролей в таких серіалах, як «Вулиці розбитих ліхтарів», «Ментовські війни», «Невський. Перевірка на міцність» та інші.

На початку нульових Дмитро несподівано зник з радарів. Іноді він з'являвся в рідному театрі, приступав до репетицій, але потім також раптово зникав. Як розповідають інші актори Театру юного глядача, Дмитро Бульба ніби замикався у себе і переставав спілкуватися навіть із близькими товаришами.

Раніше ми розповідали про те, що в США несподівано помер популярний реп-виконавець Juice Wrld. За інформацією ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня у чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер.

За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейп і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

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