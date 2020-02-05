Російський продюсер Йосип Пригожин показав шанувальникам відео, на якому Валерія в дуже жорсткій формі звертається до нього

Ролик Пригожин опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На відео співачка Валерія явно перебуває в поганому настрої. Вона каже, що дуже хоче послати свого чоловіка, але не буде.

«Дуже хочеться послати Пригожина, дуже хочеться. Але я цього робити не вмію, тому стримаюся і скажу просто – до побачення», - каже розсерджена співачка.

Пригожин не залишив ролик без підпису, прокоментувавши його.

«І це на прохання записати ролик до 1 березня в Будинку музики. Хіба так можна? Злиться останнім часом на мене. І це після 16 років шлюбу», - пише нібито засмучений чоловік, хоча в кінці відео чутно, як він сміється у відповідь на реакцію Валерії.

Зазначимо, що співачка не промовчала і залишила коментар під постом чоловіка.

«Ні, любий, це реакція на хамство і підвищення голосу в процесі зйомки», - заявила вона.

Шанувальників пари стривожив публічний конфлікт пари. Схоже, що Пригожин намагається перевести все на жарт, але дружина з цим не особливо згодна. Не виключено, що після настільки тривалого шлюбу в парі назрів конфлікт.

«Не засмучуйся все налагодитися, ви гарна пара», «Після 16-ти років шлюбу всім хочеться послати чоловіка», «Бережіть дружину, вона у Вас чудова... вихована, жіночна, красива, талановита, розумна», - пишуть коментатори.

Один з користувачів мережі зазначив, що «Валерія не подарунок!», на що інший коментатор зауважив, що колишній чоловік Валерії Олександр Шульгін швидко б поставив її на місце, а Пригожин Валерію нібито розбестив і залюбив. «Пригожин багато їй дозволяє», - пишуть користувачі. Як відомо, перший чоловік Валерії і батько її дітей бив її, коли вони були в шлюбі. Дивно, що коментатори вважають цю ситуацію нормальною.

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