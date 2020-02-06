Знаменитості практично все своє життя знаходяться на виду, тому більшість з них строго стежать за своєю зовнішністю

Нерідко західні зірки виглядають набагато краще за своїх ровесниць з вітчизняного шоу-бізнесу. Але іноді наші артисти можуть дати гідну відповідь. Politeka.net порівняла декількох зоряних ровесниць, щоб довести, що українські зірки найкрасивіші.

Українська співачка Наталія Могилевська є ровесницею голлівудської зірки Шарліз Терон. Обидві вони народилися в 1975 році. Незважаючи на те, що Шарліз від природи худенька, а Могилевська схильна до повноти, обидві зірки виглядають добре.

Сама головна блондинка України Ольга Полякова втре ніс будь-якій голлівудській зірці. У свої 41 рік вона виглядає чудово. Її західна колега і ровесниця Пінк теж займається спортом, але стрункою фігурою похвалитися не може.

Екс-солістка ВІА Гри Надія Мейхер народилася в 1982 році. Зараз жінці 37 років, вона виглядає чудово і регулярно вихваляється своїми пишними формами. Її ровесниця Енн Хетеуей хоч і не може похвалитися вражаючими формами, але виглядає не гірше. Особливо прекрасно виглядає вагітна Хетеуей, яка відпочивала на пляжі. Схоже, вагітність пішла фігурі актриси тільки на користь.

Світлані Лободі після народження двох доньок вдається тримати себе в прекрасній формі. Артистка багато займається спортом і дотримується дієти. Її західна ровесниця Джессіка Біл у свої 37 років теж виглядає чудово. Дружина Тімберлейка, як і Лобода, багато займається спортом.

Настя Каменських наймолодша з перерахованих зірок. Їй 32 роки, тому її молодій пружній фігурі можна позаздрити. Зазначимо, що далеко не всім вдається зберегти фігуру до 30 років. Американська актриса Хіларі Дафф не змогла повернутися до своїх форм після пологів. Втім, ровесниця Каменських не комплексує з цього приводу, вважаючи, що жінка прекрасна в будь-якій вазі.

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