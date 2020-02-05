Бред Пітт пропустив церемонію BAFTA, щоб провести час зі своїм старшим сином Меддоксом

Багатьох спантеличило рішення знаменитого голлівудського актора, який в останній момент відмовився від відвідин престижної премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Незважаючи на те, що Пітт став переможцем у номінації «Краща чоловіча роль другого плану» за свою роботу у фільмі «Одного разу в… Голлівуді», актор несподівано скасував поїздку в Лондон. Його промову зрештою довелося зачитувати актрисі Марго Роббі.

Газета The Sun з'ясувала, що Пітт не зміг з'явитися на премії за сімейними обставинами. Як з'ясувалося, саме в цей час в США приїхав 18-річний син актора Меддокс, який в даний момент навчається в Університеті Йонсе в Сеулі. Журналісти дізналися, що дізнавшись про приїзд їх з Анджеліною Джолі старшого сина, Пітт відразу ж кинув все, щоб зустрітися з ним.

Певно, актор намагається таким чином налагодити відносини з Меддоксом, адже раніше ЗМІ дізналися про їх розбіжності. Так, повідомлялося, що Джолі подала на розлучення саме після сварки Пітта з Меддоксом в літаку. Після розлучення зіркової пари хлопець підтримав прийомну матір і відмовився від спілкування з батьком.

Втім, судячи з усього, Меддокс вирішив дати Пітту другий шанс і погодився поговорити з батьком. Близьке до актора джерело повідомляє, що це багато значить для Пітта.

«Батьківство — найважливіша річ у житті Бреда», - підкреслює він.

До цього ми писали про те, що Марго Роббі на церемонії BAFTA вийшла за нагородою і зачитала лист Пітта, яке він передав.

Крім подяки Пітт вирішив пожартувати над британцями і їх виходом з ЄС, провівши паралель зі своїм тривалим процесом розлучення з актрисою Анджеліною Джолі.

«Привіт, Британія. Я чув, що тепер ти самотня — ласкаво просимо в клуб розлучених. Бажаю успіху з угодою про розлучення», - зазначив актор.

Наостанок він вирішив пожартувати і над королівською родиною, заявивши, що назве статуетку Гаррі, тому що вона, як і принц Гаррі, відправиться в США.

Нагадаємо, Бред Пітт зганьбив принца Вільяма і Кейт Міддлтон на очах у всіх.

Як повідомляла Politeka, Бред Пітт вперше заговорив про возз'єднання з Еністон: "Мені дуже приємно".

Також Politeka писала, що Бред Пітт і Еністон після гучного возз'єднання готуються до "медового місяця".