Бред Пітт пропустив церемонію BAFTA, щоб провести час зі своїм старшим сином Меддоксом
Багатьох спантеличило рішення знаменитого голлівудського актора, який в останній момент відмовився від відвідин престижної премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Незважаючи на те, що Пітт став переможцем у номінації «Краща чоловіча роль другого плану» за свою роботу у фільмі «Одного разу в… Голлівуді», актор несподівано скасував поїздку в Лондон. Його промову зрештою довелося зачитувати актрисі Марго Роббі.
Газета The Sun з'ясувала, що Пітт не зміг з'явитися на премії за сімейними обставинами. Як з'ясувалося, саме в цей час в США приїхав 18-річний син актора Меддокс, який в даний момент навчається в Університеті Йонсе в Сеулі. Журналісти дізналися, що дізнавшись про приїзд їх з Анджеліною Джолі старшого сина, Пітт відразу ж кинув все, щоб зустрітися з ним.
Певно, актор намагається таким чином налагодити відносини з Меддоксом, адже раніше ЗМІ дізналися про їх розбіжності. Так, повідомлялося, що Джолі подала на розлучення саме після сварки Пітта з Меддоксом в літаку. Після розлучення зіркової пари хлопець підтримав прийомну матір і відмовився від спілкування з батьком.
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Втім, судячи з усього, Меддокс вирішив дати Пітту другий шанс і погодився поговорити з батьком. Близьке до актора джерело повідомляє, що це багато значить для Пітта.
«Батьківство — найважливіша річ у житті Бреда», - підкреслює він.
До цього ми писали про те, що Марго Роббі на церемонії BAFTA вийшла за нагородою і зачитала лист Пітта, яке він передав.
Крім подяки Пітт вирішив пожартувати над британцями і їх виходом з ЄС, провівши паралель зі своїм тривалим процесом розлучення з актрисою Анджеліною Джолі.
«Привіт, Британія. Я чув, що тепер ти самотня — ласкаво просимо в клуб розлучених. Бажаю успіху з угодою про розлучення», - зазначив актор.
Наостанок він вирішив пожартувати і над королівською родиною, заявивши, що назве статуетку Гаррі, тому що вона, як і принц Гаррі, відправиться в США.
Нагадаємо, Бред Пітт зганьбив принца Вільяма і Кейт Міддлтон на очах у всіх.
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