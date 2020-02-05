Зірка «Кварталу 95» Олена Кравець розповіла про те, як втратила роль через колір свого волосся

Популярна українська артистка, відома багатьом як єдина жінка в «Вечірньому кварталі», не завжди опинялася на головних ролях. Як повідомляє Politeka, про одну зі своїх невдач Кравець розповіла в Instagram.

Зірка з дитинства мріяла стати актрисою і активно брала участь у всякій самодіяльності. Так, ще в дитячому садку Кравець три роки поспіль грала Снігуроньку, тим самим займаючи ключове місце у новорічних виставах і постановках.

Проте, одного разу щось пішло не так і юна Кравець в один момент втратила головну роль. Всьому виною виявилася несподівана зміна зовнішності дівчинки.

«Пам'ятаю, три роки поспіль була Снігуронькою в садку, а потім раптово потемніло волосся і мене 'знизили' до Сніжинки..))», - розповіла артистка своїм шанувальникам.

Вона також поділилася наочною архівною фотографією, на якій вона позує в образі Сніжинки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Кравець вирішила ненадовго перемінити рід діяльності і організувала так звані іронічні читання на пару з відомим автором Оленою Андрейчиковою.

У мережі з'явилися кадри, де Олена Кравець виступає поза Студії «Квартал 95» і для вузького кола публіки.

У мережі стали з'являтися фото і відео, на яких користувачі всю відзначають відому артистку, в тому числі - кілька коротких відео опублікувала сторінка фан-клубу актриси в мережі. Відомо, що Олена Кравець виступила в Одесі, з кількома монологами, які, за задумом авторів проекту, повинні були розкрити суть взаємин чоловіка і жінки, і так далі. На одному з опублікованих кадрів видно і чутно, як Кравець жартує на тему чоловічого самолюбства – публіка на короткий текст у виконанні Кравець відреагувала сміхом і оплесками.

Нагадаємо, Кравець залишила «Квартал 95» і вразила видом в звичайному житті: несподівані кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Кравець з "Квартал 95" застукали за несподіваним заняттям прямо в барі.

Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" відверто зізналася, як пустилася у всі тяжкі.