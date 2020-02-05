У Білорусі в лютому цього року продовжилися зйомки багатостраждального серіалу "Свати", фанати якого чекають нового сезону понад 6 років

Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилося фото зі зйомок серіалу. Праворуч ми бачимо актрису Тетяну Кравченко (у телешоу її звуть Валентина Будько, або Валюха). Її персонаж являє собою просту сільську жінку, добру і дуже сентиментальну, хоча дещо недалеку.

На фото з Кравченко її "серіальна сім'я": Валюха обіймає свою "онучку" актрису Уляну Іващенко, а зліва до них долучилася і її "дочка" актриса Інна Корольова.

Шанувальники "Сватів" прийшли в невимовний захват. Користувачі мережі ніяк не натішаться тому, що серіал "воскресили".

"Рідненькі наші. ❤️"

"Боже спасибі величезне😍"

"Як це добре❤️😂"

Нагадаємо, шостий сезон "Сватів", вийшов в 2013 році, після чого проект закрили. Збожеволілі від "горя" фанати засипали "Квартал 95" листами (саме ця студія займалася створенням серіалу), в яких просили продовжити зйомки в будь-якому вигляді, головне, щоб актори залишилися ті ж самі.

У 2017 році з'явилася інформація, що благання людей нарешті були почуті і робота по серіалу продовжилася в Білорусі, куди знімальна група перебралася ще в 2014 році. До цього серіал перебував у «чорному списку» СБУ, куди потрапив через актора Федора Добронравова, який підтримав анексію Криму.

За цей час кілька разів анонсувалося продовження зйомок, але постійно зривалося. І ось на початку 2020 року мрія мільйонів шанувальників "Сватів" збулася. Відзначається, що актори будуть працювати в лютому, а потім зроблять перерву до травня.

Раніше власниця будинку в Білорусі, де знімають серіал, Світлана Празецька розповіла про прибуття акторів:

«На зйомки в наш будинок з акторів приїхали тільки Федір Добронравов і Тетяна Кравченко. Але сама знімальна група ледве поміщається в будинку. Їм, звичайно, важко зніматися в таких умовах: в хаті тісно, на вулиці бруд і холод. Ми як можемо допомагаємо: пропонуємо бутерброди і чай».

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