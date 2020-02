View this post on Instagram

В большой семье 😂 Когда меня спрашивают, тяжело ли родить трёх детей, я отвечаю легкотня. А вот отвести их в садик, это задача посложнее ваших там бизнесов 😎 Способы и обманные пути используемые при попытке доставки ребёнка в сад: 1. А давай выгуляем собак/давай покажем Марусе, где ты учишься/познакомим Булочку с твоим другом 2. Формула 1 по дороге в сад. Мы утром выберем двух лидеров, делаем на них ставки. На выходе У нас флаг и «раз, два, старт» 🚀 Как вы понимаете, кто первый, тот и проиграл 🤪 3. Сегодня помогла взрослая беседа о том, что и Аля в школе и Мона в школе. Что раз сёстры уже там, обиде большой и он тоже. А какие способы у вас? Давайте устроим обмен способами в комментах 👇🏼 Или ваши нормально идут? #HECTOR ❤️