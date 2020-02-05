Українська співачка Анна Седокова після смерті сестри свого молодшого сина Гектора розповіла, як збирає в садок і школу трьох дітей

Про це екс-солістка групи ВІА Гра написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka . За її словами, народити трьох дітей не важко, а от зібрати і відвести їх у садок важко. Седокова зазначила, що щодня придумує різні обманні шляхи, щоб умовити дитину піти в садок.

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В большой семье 😂 Когда меня спрашивают, тяжело ли родить трёх детей, я отвечаю легкотня. А вот отвести их в садик, это задача посложнее ваших там бизнесов 😎 Способы и обманные пути используемые при попытке доставки ребёнка в сад: 1. А давай выгуляем собак/давай покажем Марусе, где ты учишься/познакомим Булочку с твоим другом 2. Формула 1 по дороге в сад. Мы утром выберем двух лидеров, делаем на них ставки. На выходе У нас флаг и «раз, два, старт» 🚀 Как вы понимаете, кто первый, тот и проиграл 🤪 3. Сегодня помогла взрослая беседа о том, что и Аля в школе и Мона в школе. Что раз сёстры уже там, обиде большой и он тоже. А какие способы у вас? Давайте устроим обмен способами в комментах 👇🏼 Или ваши нормально идут? #HECTOR ❤️

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«Сьогодні допомогла доросла розмова про те, що і Аля в школі, і Мона в школі», - додала артистка, закликавши прихильників ділитися своїми способами, як доставити дитину в садок.

Фолловери співачки почали активно розповідати свої історії зборів в дитячий сад.

анна сєдокова

«У мене дочка хапалася за паркан саду і кричала не своїм голосом врятуйте, допоможіть, а я на 7 місяці вагітності стояла і не знала, яким способом її відвести в групу. Потім повз альтанки пробігав вовк і ми йшли дивитися куди ведуть його сліди», - ділиться порадою одна з передплатниць.

«Це найскладніше з чим я стикалася у своєму житті. І тобі крупно не повезло, якщо у тебе немає фантазії і вміння збиратися за 5 хвилин. Анна, ви молодець, наступного року буде легше, він вас буде чекати поки ви зберетеся», - розповідає інша прихильниця.

Також шанувальники звернули увагу на те, що Гектор - мамина копія.

"Син на тебе так схожий", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, що днями стало відомо про смерть одного з новонароджених близнюків – дочок колишнього коханого Анни Седокової і батька Гектора Артема Комарова. Його нова дружина народила дівчаток у грудні 2019 року. Пологи були складні, зусилля лікарів не допомогли врятувати дитину. Таким чином, син Анни Седокової втратив сестру.

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