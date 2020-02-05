Учасник шоу «Голос країни-10» з Китаю справив справжній фурор своїм знанням української мови

Як пише Politeka, Сюй Чуань Юн приїхав в нашу країну з Піднебесної всього два роки тому, однак за цей час встиг освоїти українську мову краще, ніж деякі люди, які намагаються зробити це роками.

На це звернули увагу багато українців. Конкурсант привернув до себе увагу емоційним виступом з хітом українського гурту «Океан Ельзи» «Не твоя війна» (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Сюй Чуань Юн потрапив у команду Дана Балана, який, будучи молдаванином, звертався до нього російською. Однак, молодий чоловік не розумів його і йому потрібний був переклад. Курйозний момент прокоментувала у Фейсбук українка Ірина Козак-Кедич.

«"Такого у нас ще не було, щоб тренер говорив російською, а його перекладали на українську для китайця", - прокоментував ведучий Юрій Горбунов. Китаєць, який проживає в Україні 2 роки, вивчив українську мову і не розуміє «языка». P. S: деякі українці, роками не можуть її вивчити», - написала вона.

У мережі активно обговорюють виступ китайського хлопця.

«І це сумно...Суспільство інфіковане узькоязичием а держава не захищає державну мову», «Не роками, а цілими життям не хочуть. А треба як в Прибалтиці, не хочеш, жовтий пачпорт, немає права голосу і всіх витікаючих», «Головне бажання і розумові здібності. Все інше – відмовки», «Китайський студент, який співає про українську війну, і не говорить російською, це прямо якийсь унікальний випадок, величезний респект хлопцеві, нехай тим, хто не може вивчити українську за 20-30-40 і тд років, живучи в Україні, буде соромно», «навіть китаєць українську мову вивчив, а нашим політикам складно! дуже складна для вивчення», «Нехай буде соромно нашим українським малоросам, які не бажають вивчати українську мову! молодець студент», - пишуть люди.

Нагадаємо, друг Тіни Кароль довів Дана Балана, навіть Каменських не стрималася.

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