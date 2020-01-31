Трагические новости о звезде легендарного шоу просочились в сеть на днях – не стало певицы Наташи Стюарт

Артистка боролась с раком груди, но скончалась в больнице на 44 году жизни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на международные СМИ и публикации в сети – в частности, профиль артистки в Instagram.

Певица отошла в мир иной в больнице Святого Винсента, Сидней, Австралия. На момент смерти ей было 43 года и ранее она была одной из самых яркий участниц местного шоу «Голос-2019».

Известно, что Наташа Стюарт перенесла несколько месяцев химиотерапии, ее последние фото в парике – просто поражают – женщина боролась с раком груди храбро, отмечают ее друзья и коллеги, но болезнь оказалась сильнее:

«Многие из нас приходили проститься с Таш в ее последние дни. Она принимала нас с милостью и теплом, которые всегда у нее были. Мы говорили о всех замечательных концертах, которые отыграли вместе. Потом мы спели для нее в последний раз...», - написал в сети один из коллег артистки Дэвид Кэмпбелл.

Исполнительница была популярна у себя на родине до проекта, у нее были концерты и даже гастроли, певица была хороша собой и по словам близких – прекрасным человеком.

На продолжении многих месяцев артистка надеялась на лучшее и активно вела свой микро-блог в Instagram:

«Мне трудно выразить все эмоции словами. У меня нет бровей и ресниц, а на голове лишь детский пушок, а не волосы. У меня шрамы и другие долгие побочные эффекты, которые должны пройти в следующем месяце. Мне сказали, что примерно через шесть месяцев ко мне полностью вернется моя энергия, и я буду нормально себя чувствовать», – написала как-то артистка под одним из своих снимков во время лечения. Она отметила тогда, что это «не самое эффектное ее фото», но оно настоящее:

«…Правда, брови я подрисовала. Пять месяцев химиотерапии — это самое сложное, что мне приходилось перенести за всю жизнь».

А последний пост в соцсети Наташи – просто терзает душу, пишут безутешные поклонники. Изображение пера стало символическим прощание звезды сцены с поклонниками, родными и самой жизнью:

«Это произведение было создано специально для Наташи художником Дэном Маршем. Незадолго до своей кончины она пожелала, чтобы это прекрасное произведение искусства было вытатуировано на ее руке Дэном. Хотя это было невозможно, он смог представить его Таш за день до того, как она покинула нас, и она попросила поделиться им со своей общиной вместе с этим стихотворением Эмили Дикинсон, которое вдохновляло Таш на протяжении всей жизни», - подписан пост.

Поклонники пишут слова поддержки для семьи женщины и выражают свои соболезнования по поводу кончины Стюарт:

«Наташа, как же так, этого не может быть»

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Джед Аллан Браун родился 1 марта 1935 года в Нью-Йорке. Звездой сериалов стал в 60-х, сыграв в «мыльной опере» «Любовь всей жизни». Этот сериал стартовал в 1951 году, шел девять лет. Затем был короткий перерыв, сменились сценаристы и многие актеры, появились новые персонажи. Аллан дебютировал в 1964 году. Одновременно он снимался в другом популярном сериале — «Секретный шторм». В 1968 году ему досталась одна из главных ролей в культовом детском сериале «Лесси».

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