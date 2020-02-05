Участник шоу «Голос країни-10» из Китая произвел настоящий фурор своим знанием украинского языка

Как пишет Politeka, Сюй Чуань Юн приехал в нашу страну из Поднебесной всего два года назад, однако за это время успел освоить украинский язык лучше, чем некоторые люди, пытающиеся сделать это годами.

На это обратили внимание многие украинцы. Конкурсант привлек к себе внимание эмоциональным выступлением с хитом украинской группы «Океан Эльзы» «Не твоя війна» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Сюй Чуань Юн попал в команду Дана Балана, который, будучи молдаванином, обращался к нему на русском. Однако, молодой человек не понимал его и ему требовался перевод. Курьезный момент прокомментировала у себя в Фейсбук украинка Ирина Козак-Кедич.

«"Такого у нас еще не было, чтоб тренер говорил по-русски, а его переводили на украинский для китайца", - прокомментировал ведущий Юрий Горбунов. Китаец, проживающий в Украине 2 года, выучил украинскую мову и не понимает «языка». P.S: некоторые украинцы, годами не могут ее выучить», - написала она.

В сети также активно обсуждают выступление китайского парня.

«И это грустно...Общество инфицировано узькоязичием а государство не защищает государственный язык», «Не годами а целыми жизням не хотят. А надо как в Прибалтике, не хочешь, желтый пачпорт, нет права голоса и всех вытекающих», «Главное желание и умственные способности. Все остальное – отговорки», «Китайский студент, поющий про украинскую войну, и не говорящий на русском, это прямо какой-то уникальный случай, огромный респект парню, пусть тем, кто не может выучить украинский за 20-30-40 и тд лет, живя в Украине, будет стыдно», «даже китаец украинский язык выучил, а нашим политикам сложно! очень сложный для изучения», «Пусть будет стыдно нашим украинским малороссам, не желающим изучать украинский язык! молодец студент», - пишут люди.

Напомним, друг Тины Кароль довел Дана Балана, даже Каменских не сдержалась.

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