Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Не забуває зірка проводити час зі своїми дівчинками - молодшою дочкою Тилльдой і старшою дівчинкою Євангеліною. Цього разу артистка вирушила з ними у відпустку за кордон.

Варто відзначити, що разом з дітьми вона відпочиває на одному з відомих курортів. Однак, саме місце свого перебування співачка досі тримає в таємниці - шанувальникам залишається лише гадати, куди саме вирушила зірка.

В цей раз частливым фото зі своєю молодшою дочкою Світлана поділилася кілька годин тому в Instagram, чим немало здивувала мережа, адже Тільду артистка практично не показує в Instagram, а її обличчя приховує донині.

Зірка позувала без макіяжу, звично приховавши за очі сонцезахисними окулярами, а також одягла стильний халат. Маленька Тільда ж позувала спиною до камери, мило тримаючись за маму в чорному одязі, умилив тим самим мережу.

Також Світлана здивувала шанувальників невеликим відео зі свого виступу, під час якого блиснула зірка фігурою в блискучому вбранні. Так, артистка виступала у сріблястому костюмі, виконуючи пісню "Куля-дура", на яку не так давно вийшов кліп.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Київ чекає! 💖💋💋💋», «Вся Україна вас дуже сильно любить і чекає з нетерпінням !!!!❤️❤️❤️», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я з перших нот вторю «Пошепки, гомоном, отрутою по венах...»», – пишуть користувачі.

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